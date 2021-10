Según La Silla Vacía, Andrés Guerra Hoyos, excandidato a la gobernación de Antioquia, señaló al actual registrador nacional, Alexánder Vega, de ser el mensajero del entonces magistrado del CNE, Marco Emilio Hincapié para pedirle 1.200 millones de pesos a cambio de revisar unos escrutinios en los que Guerra había perdido una curul para el Senado. Vega fue, también, sancionado disciplinariamente con cuatro meses de suspensión mientras era personero, y luego fue cercano a Otto Bula, polémico lobista de Odebrecht. En su carrera a la Registraduría ocupó el lugar 15 entre 16 candidatos por su hoja de vida, pero gracias a un cambio del reglamento no muy anterior a su elección, en el que se le daba más valor a los resultados en las pruebas de conocimiento que al currículum, se posesionó.

La semana pasada, afirmó públicamente que no creía en las cifras del Dane, sembrando dudas frente al censo electoral e insinuando que era necesario modificar el umbral. Esta, afirmó que “quien sienta que le van a hacer fraude, no debería presentarse” a las elecciones. En pocos días desafió con soberbia la credibilidad de una de las instituciones estatales históricamente más confiables y retó a la oposición, alimentando dudas frente a la transparencia del proceso electoral venidero.

Un desacierto de forma, pero probablemente también de fondo. La obligación del registrador es dar tranquilidad y ofrecer garantías para la participación amplia de candidatos, incluidos a los críticos y escépticos, es dar explicaciones, tranquilidades y seguridades. Ofrecer soluciones y despejar dudas. Su accionar debe concentrarse en demostrar que estas son infundadas y no en desafiar a quienes levantan la mano para señalar retos.

En el país del “si no quiere que la violen, no se vista así”, las declaraciones del registrador son gasolina en una hoguera de polarización y despropósito. Su grosera irresponsabilidad desata fricciones inútiles y genera dudas frente al proceso electoral que no le convienen al país. Su responsabilidad en un sistema democrático, señor Vega, debe ser motivar la participación. Sin ley de garantías y con un registrador que propone no participar, se vienen tiempos difíciles.