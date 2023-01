Año 2023, año crucial. “Los grandes problemas de los pueblos no se solucionan con recetas ideológicas. Se resuelven con el pragmatismo responsable de los estadistas”, Carlos Martínez S. (El NS Dic. 10 de 2022).

Este nuevo año es de verdaderos retos para todos. Comencemos por el Gobierno nacional, que va a lidiar con posibles cisnes negros (un buen amigo dice goleros), porque la inestabilidad económica va estar a la orden del día. Precios de los insumos básicos por las nubes que se reflejan en el consumidor final, por lo tanto, los negocios tendrán que ingeniárselas para no quebrar. Las fuentes de ingresos de la nación y de las regiones a defenderlas con inteligencia y sin sesgos.

Democracia: presidente Gustavo Petro Urrego, tiene la gran misión de defender la democracia por la cual pudo llegar al poder en franca lid. Un trabajo de años. Es un imperativo categórico, tenga o no una oposición reflexiva. No todo nació hoy, Colombia es un país aún en construcción luego de 200 años de República y todos debemos caber en ella sin revanchismos. Estemos o no de acuerdo.

Jueces, reto enorme, demostrar que defender la Constitución y los acuerdos entre personas para una convivencia que no siga generando tantos conflictos fratricidas. 2023 el año y la época de los jueces. Ellos deben ser el polo a tierra y que nos devuelvan la confianza.

Del Congreso, ni pizca de confianza, hoy entregado casi en forma unánime, avasalladora a postulados que pueden ser aniquiladores de la vida republicana, el orden y libertad. El Congreso, por favor, se lo imploramos los votantes y abstencionistas, por una vez en su vida, estudien y lean con cuidado cada proyecto de ley. No es ni bien visto ni sano el pupitrazo que tanto daño le ha hecho al país. Para la muestra, el alfa de los problemas en el sistema de salud actual, fue por el atraso que causó el proceso 8000, juicio al presidente Samper que debió terminar en su renuncia, la reglamentación de la ley 100 fue a pupitrazo limpio.

La oposición, luego del desplante del senador Rodolfo Hernández, personaje nefasto, debe configurarse con inteligencia y vigilar más, proponer un país mejor y no solo ser a gritos un palo en la rueda. La izquierda colombiana debe ser elegante y coherente con su momento histórico, no destruir el país es una misión noble y, si logran construir sobre lo construido con los cambios que necesitamos, los colombianos sabremos agradecerlo. Pero si se empeñan en destruir lo bueno que existe para crear engendros que al cabo terminaremos pagando los platos rotos todos, la historia los condenará.

Presidente, en la mente de un estadista debe tener presente: la autoridad no se negocia. Sin la jerarquía de gobernar con autoridad, orden y libertad, nuestra democracia puede ser demolida a monazo limpio. Unas goticas de serenidad y menos trinos de ansiedad.