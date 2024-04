El plan es con lo que hay

Opinión de Sergio Arenas.

Muchos se preguntan cómo Santander volverá a brillar, y para esto hay que hablar de plata. Esta vez me quiero centrar en los presupuestos del Departamento y de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, no porque los demás no sean importantes, sino porque son ridículamente insuficientes. Ahora bien, la Gobernación, cuenta con un presupuesto general de aproximadamente 2,3 billones de pesos, mientras que Bucaramanga tiene un presupuesto de más de 1,4 billones para 2024; Floridablanca cuenta con 642 mil millones; Girón, con más de 360 mil millones; y Piedecuesta, con 356 mil millones; y lo disponible para solucionar los problemas de libre disposición son menos de la mitad de cada uno de estos presupuestos.

Estos números ya son un limitante enorme para poder superar los llamados “pendientes históricos” que hoy la ciudadanía, con todo el derecho, reclama. Pero seamos sinceros: exigir que con el presupuesto de estos gobiernos se logre poner al día a Santander, es una gran mentira. Por eso, lo primero que debemos hacer es propiciar conversaciones sensatas, que se pueden reducir a conclusiones del estilo del presidente argentino Milei, “no hay plata”.

Si partiéramos de esta base y comprendiéramos que Santander no está en la lista de regalos de papá Estado, seríamos conscientes que debemos hacer los respectivos Planes de Desarrollo con lo que hay, a no ser que, como los paisas, hagamos una vaca. De cualquier forma, seamos realistas: los santandereanos no queremos pagar lo que nos corresponde; cada actualización catastral es demandada, cada proyecto vial suspendido por los ambientalistas digitales y cada idea de proyecto estratégico, quemada en las bodegas de twitter, hoy X. Esta es nuestra realidad como santandereanos: el ego de rebeldía campesina que un día nos hizo importantes para Colombia, hoy nos está enterrando en el subdesarrollo.

Si queremos grandes obras y proyectos estratégicos, no nos queda de otra que hacer lo que no nos gusta: 1. Pagar más impuestos locales. 2. Incentivar la apertura de nuestra industrias con exenciones tributarias. 3. Reglamentar el uso del suelo con vocación comercial y no restrictiva. 4. Implementar fuentes de financiación como los impuestos prediales futuros, valoración y plusvalías. 5. Lanzar proyectos estratégicos. 6. Hacer Alianzas Público Privadas para vías, vivienda y servicios públicos, y 7. No caer en la narrativa ambientalista radical. La lista podría seguir, pero sin esto claro en el Gobierno Departamental y en los municipales, toca seguir haciendo el Plan con lo que hay.