52.000 familias en el limbo

Lo que está pasando con el programa ‘Mi Casa Ya’ es absolutamente preocupante. El actual Gobierno ha dicho permanentemente que este programa no va a desaparecer. Sin embargo, las modificaciones no dicen lo mismo: no desaparece el nombre, pero sí su esencia.

Prueba de ello es que las familias que ya cumplían los requisitos, aquellos que estaban habilitados y con su crédito aprobado, no tienen aún el subsidio autorizado simplemente porque la nueva política de vivienda exige nuevos requisitos que los dejan en el limbo.

En otras palabras, si estas familias no logran encajar en los nuevos estándares, como alcanzar cierto puntaje en la encuesta del Sisbén, van a tener que desistir de su compra y en su defecto acudir a demandar al Estado bajo el Principio de Confianza Legítima.

O sino, recurrir a la acción de tutela para garantizar el derecho a la vivienda digna y a la seguridad jurídica que está tambaleando por los cambios intempestivos del Ministerio de Vivienda.

Según lo anunciado por la jefe de esa cartera, Catalina Velasco, en relación a un supuesto régimen de transición para estos ajustes, que de transición no tiene nada, este iniciaría a partir del 15 de abril con el otorgamiento de los subsidios prioritarios para las familias que ya habían aplicado y ya estaban habilitadas, pero con la condición de que ahora deberán cumplir con las nuevas reglas de juego del Gobierno. Mejor dicho, eso y nada es lo mismo.

Algo que llama la atención de todo esto es que el Ministerio ha tenido toda la retroalimentación técnica posible de los que saben de vivienda en Colombia, pero es evidente que no la ha tenido en cuenta.

Y aunque este comportamiento no deja de ser preocupante, ya no es sorprendente porque ha sido la constante en los procesos de concertación de este Gobierno, donde al final se oye, pero no se escucha.

En definitiva los cambios en el programa ‘Mi Casa Ya’ van a tener una incidencia negativa en el mercado de vivienda de interés social y sobre todo en los objetivos que persigue la política habitacional para lograr que todos tengan acceso a una vivienda digna.

Uno de los impactos más grandes está en condicionar los subsidios a la categorización Sisbén, principalmente porque las subcategorías de este programa no coinciden con los rangos de ingreso de las familias, no son homogéneas en todo el país y no reflejan la capacidad de una familia para lograr un cierre financiero.