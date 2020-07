Llegó la hora de enfrentar lo inevitable. Y esta vez no me refiero a la pandemia, esta vez pondré sobre la mesa un tema del que todos huyen, la explotación de los recursos naturales no renovables en Santander. Antes de hacerlo, prometo que los insultos que reciba los tomaré con el mejor de los cariños, pero si vienen con un componente técnico y científico verificable y no con argumentos populistas sin sentido ni con la retórica fabulista de que todos vamos a morir si se extrae oro o petróleo, porque la realidad nos demuestra que ya estamos muriendo.

Extracción de oro, cobre y petróleo en sus diferentes modalidades. Es hora de que la región conozca la verdad del proceso de extracción de estos minerales, sobre todo en momentos en los que la economía regional se desvanece por los efectos del Covid-19.

Todos hablamos de cómo recuperar la región económicamente. Los gremios están trabajando permanentemente en el fortalecimiento empresarial, en aumentar la productividad de las empresas industriales, promover los proyectos agroindustriales, priorizar los proyectos de infraestructura que aumentan la competitividad de la región y planear el crecimiento ordenado del territorio. Asimismo, permanecen en la búsqueda de proyectos de inversión para la región y en la articulación con el sector público. Por su parte, el Gobierno departamental y municipal hace su mayor esfuerzo para atender la emergencia con recursos limitados.

Reconocemos todo el trabajo hecho hasta hoy, pero es el momento de tener una agenda macrointegrada con todos los sectores de la sociedad y con una visión regional.

Esta estrategia no se trata de agendas privadas ni de agendas políticas de partidos ni promesas de campaña, se trata de un gran plan estratégico de recuperación regional a gran escala, cuyo objetivo sea la recuperación integral y sostenible de la región, involucrando todos los sectores productivos con un componente social y sostenible e incluyendo la agenda minero energética. Para ello debemos convocar una reunión con Diego Mesa, nuestro nuevo ministro de minas y energía.

Debemos cambiar nuestra visión y proponer una agenda a gran escala, donde la minería esté en el orden del día.