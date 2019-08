¿A qué maquinaria perteneces?

En esta época electoral aparece permanentemente el concepto de las maquinarias políticas. Existe una sistemática estigmatización de que dicho concepto es propio de los partidos políticos tradicionales o de los caciques que de una u otra forma han venido liderando los procesos públicos o tienen el control de ciertas entidades del Estado o que desde la oscuridad patrocinan campañas políticas. Por otro lado, se ha hecho fácil señalar a algunos partidos o candidatos políticos con el adjetivo de “las maquinarias políticas” como estrategia del llamado marketing político. Hemos llegado al punto en que, incluso, encontrarse con un candidato en la calle resulta incómodo para algunas personas, que ajenas a la política sienten que se están untando de corrupción solo con conversar con los candidatos. De hecho, en muchos casos aborrecen con comentarios descalificadores a ciertos personajes de la vida pública debido a la fama que se les ha creado por diferentes razones. Lo cierto es que una cosa es la corrupción y otra el concepto de maquinaria política. Algunas definiciones encontradas hacen una simbiosis entre maquinaria y corrupción calificándola como el fin de desfalcar las arcas públicas. Pero revisando el concepto en sentido lato, maquinaria es un “conjunto de máquinas para un fin determinado” y política, entre otras acepciones, es la “actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”. Es evidente que el fin de la maquinaria debe ser el bien común. Eso no está en discusión, pero lo que sí llama la atención es que la mayoría de los que critican a las maquinarias no se identifican con ningún partido, ningún color, ningún candidato. En efecto, cuando se les pregunta ni siquiera conocen los candidatos o simplemente dicen que todos son corruptos y que todos son de la maquinaria. ¿Apoyar las ideas de un candidato es corrupción? ¿Tener una filiación política es corrupción? Corrupción es ocultarse en las sombras del miedo para opinar, es callar y no luchar por los ideales que quieres defender, es ser apático y no salir a votar con la excusa de las maquinarias políticas. Al final, siempre vas a pertenecer a una. ¿A qué maquinaria perteneces?