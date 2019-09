El medio ambiente está en crisis. Pero no precisamente por el daño a la naturaleza, me refiero a la crisis ambiental mental que hoy inunda a las nuevas generaciones y que sostiene en una delgada línea el futuro de las regiones de nuestro país.

El número de personas que hoy se rompe las vestiduras defendiendo el medio ambiente cada vez aumenta. Estamos viviendo un momento histórico y sin precedentes, donde los activistas están apropiándose del concepto de medio ambiente de tal manera que no existe razón alguna para hablar de desarrollo sostenible.

Las nuevas generaciones se creen con el derecho de exigir un mundo limpio, cuando de las anteriores han heredado las comodidades y la tecnología que hoy utilizan para promover sus discursos vacíos.

Según estos activistas, el sector privado (industrias y empresas) es ahora el culpable de tener un mundo en riesgo de extinguirse. Activistas que están sacrificando el futuro de las próximas generaciones sólo por lograr protagonismo en la red y aumentar el número de seguidores incautos, que se convertirán en un dato más dentro del mundo del capitalismo que hoy critican.

Ambientalistas digitales, ustedes son los que contaminan y dañan con sus comentarios apasionados y frágiles. No sigan usurpando y desprestigiando a los verdaderos ambientalistas, a los que estudiaron y se prepararon para aplicar su conocimiento en la evolución del mundo de una manera responsable con el medio ambiente. No continúen difamando al sector privado que hoy les da comida y vestido. No asuman que son los verdaderos defensores del medio ambiente cuando siguen utilizando sus teléfonos móviles para vomitar sus improperios.

Les recuerdo que los teléfonos inteligentes que utilizan producen el 14 % de la huella de carbono en el mundo; es decir, la mitad de la contaminación de la industria del transporte. Si se creen tan ambientalistas, no vuelvan a cambiar el teléfono móvil, porque para producir uno de 80 gramos de peso se consumen 44,4 kilogramos de recursos naturales. Ustedes son solo un virus en la red.

Nuestra principal función es administrar el planeta con una conciencia ambiental coherente a las necesidades del ser humano. El resto es basura.