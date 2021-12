Las licencias urbanísticas son las autorizaciones previas requeridas para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de construcción y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y para realizar el loteo o subdivisión de predios.

Existe una problemática sobre los cobros, trámites y requisitos que se le exigen a los promotores de los proyectos o cualquier ciudadano que requiera tramitar este tipo de permisos; debido a que las entidades territoriales confunden conceptualmente los trámites antes nombrados, reglados en el Decreto 1077 de 2015. Por ende, los cobros y/o expensas no se tasan adecuadamente y en algunos casos no corresponden al trámite solicitado.

Por ello, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la Circular 2021EE0106538, define y aclara los trámites, requisitos y cobros no autorizados por la ley en relación con procesos de licenciamiento urbanístico y desarrollo de proyectos de urbanización.

La circular aclara que frente al cobro por el trámite y expedición de licencias urbanísticas y conceptos de uso de suelo, los únicos facultados para cobrar las expensas relacionadas con dichos trámites son los curadores.

Las entidades territoriales que no cuenten con la figura de curadores urbanos no podrán efectuar ninguna clase de cobro sobre licencias urbanísticas ni conceptos de uso de suelo a título de expensas urbanas, ni homologarlo al impuesto de delineación urbana o a cualquier otra denominación que establezcan para el caso, por cuanto carecen de habilitación legal para ello.

Con relación al impuesto de delineación; en primer lugar, no se puede confundir y utilizar para legalizar el cobro de un trámite y expedición de licencias urbanísticas para las entidades territoriales que no tienen la figura del curador, y en segundo lugar, dicho impuesto es solo para los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes, pero no para las licencias de urbanización, parcelación de predios y ocupación del espacio público; tal como sucede en Bucaramanga, que el impuesto lo cobran sobre licencias de urbanización, Floridablanca sobre urbanización y parcelación; Piedecuesta sobre urbanización, parcelación e intervención del espacio público, y Girón sobre parcelación y urbanización; cobros que no están acordes con la Ley 97 de 1913 y el Decreto 1333 de 1986.

Así las cosas, las reglas están claras frente a los cobros urbanísticos y, en este sentido, habrá que hacer el ejercicio de lo que hasta ahora se ha pagado indebidamente y por ende pedir su devolución.