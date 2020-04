Colombia en reorganización

Los empresarios están llegando al límite. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional han paralizado en gran manera las actividades comerciales, y las que pueden funcionar solo lo están haciendo en un 30 %, es decir, no alcanza ni siquiera para pagar las nóminas.

La presión de los ministerios mediante las circulares y emisiones por televisión y redes sociales, aumentan la zozobra de los empresarios, quienes hoy están manteniendo las nóminas por miedo y no porque sea parte de una estrategia de recuperación y sostenimiento.

Igualmente, el Gobierno anunció que el sistema financiero estaría dispuesto a congelar créditos por tres meses, pero en la práctica cada entidad financiera establece sus políticas internas que no permiten acceder a esos beneficios y mucho menos para los que se encuentran reportados en las centrales de riesgo. Paradójicamente el Gobierno sí está más concentrado en los informales, que son los que nunca han aportado nada y hoy deben ser sujetos de protección.

Lo que sí es cierto, es que el COVID-19 nos ha traído algo positivo, y es que deja en claro a toda la sociedad que el Estado no es nada si no existen las empresas. Los que siempre exigen que el Estado les proporcione todo, y además atacan a los empresarios como capitalistas salvajes, hoy se están dando cuenta de que, si un país no tiene empresas, no es nada.

Lo mejor que puede hacer el Gobierno Nacional es concentrarse en salvar a las empresas, establecer una estrategia de reactivación oportuna y paulatina por sectores económicos y con unas políticas de financiamiento unificadas en el sistema financiero, implementando, por ejemplo, el salario mínimo de emergencia para los trabajadores.

Para ello, existe una figura legal que se adapta a esta situación y es la Ley 1116 de 2006, por la cual se establece el régimen judicial de insolvencia que tiene por objeto “la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo”. La invitación al Gobierno es a que aplique la lógica y el espíritu de esta norma y la adapte a las políticas de la emergencia.