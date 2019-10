Construyendo generaciones

“La mejor inversión es la finca raíz”. Esta frase, dicha especialmente por nuestros abuelos y padres, ha acompañado a muchas generaciones y significa que el producto del esfuerzo del trabajo debe invertirse en proyectos inmobiliarios, siendo estos la mejor garantía de que esa platica no se pierda.

Por otro lado, tenemos generaciones nuevas, como los “milennials” y “centennials”, que según algunos estudios han variado sus prioridades de inversión. Al parecer, el turismo y las experiencias son el mejor motivador para gastarse los recursos.

Según el Departamento Nacional de Estadística (Dane), en Colombia se estima que los “millennials” representan una cuarta parte de la población colombiana; es decir, más de 12 millones de personas. Los “centennials” representan el 34 %, alrededor de 17 millones.

Lo que sí debemos entender es que estas nuevas generaciones tienen preferencias diferentes a la vivienda tradicional, su atención está en viviendas que oscilan entre los 50 y 75 m² con amplias zonas comunes de entretenimiento y deporte.

Es así como a corte de agosto de 2019, se licenciaron en Colombia 1.295.686 m² para vivienda, lo que demuestra que la construcción y compra de vivienda seguirá siendo la mejor opción de inversión.

El sector de la construcción genera inversiones anuales por más de $70 billones, aporta más de $40 billones a la economía, demanda insumos por más $30 billones y, junto con las actividades inmobiliarias, genera más de 1,5 millones de empleos. Definitivamente es un sector fundamental para el progreso y la economía del país.

Es muy importante que el Gobierno Nacional garantice los recursos de los programas como Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios, y que asuma el liderazgo de actualizar los 853 planes de ordenamiento territorial que hasta hoy han tenido trabas.

Todo indica que no es tan cierto que las nuevas generaciones no tengan dentro de sus prioridades invertir en finca raíz. La sabiduría de nuestros ancestros no se puede desconocer por más innovación y tecnología que invada el mundo. La compra de vivienda sigue y seguirá siendo la mejor y más segura opción para construir las nuevas generaciones.