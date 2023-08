Prosantander y la Andi han iniciado una primera ronda de conversatorios con los candidatos a la alcaldía y gobernación. Este valioso espacio permite conocer a los candidatos un poco más de lo que reflejan las redes sociales. Esta semana se inició con horacio José Serpa y Ferley Sierra.

Como resultado de las reuniones vemos a un Horacio José Serpa que reconoce las necesidades de Bucaramanga desde tres perspectivas: seguridad, infraestructura y liderazgo. Por su parte, vemos a un Ferley Sierra con el propósito, como él lo llama, de “nivelar la cancha”, que se traduce en fortalecer una relación de transparencia con la Gobernación, en donde hoy no hay competitividad a causa de la corrupción. Aquí está la bandera de su política anticorrupción.

Horacio como político se siente orgulloso de su profesión y tiene dentro de sus planes seguir creciendo en la política, dado que es su proyecto de vida, y ve la Alcaldía de Bucaramanga como un gran paso para demostrar su capacidad de gestión. Esto lo llevaría a aspirar a escenarios de mayor envergadura a nivel nacional, y en consecuencia contribuye al propósito de hacer que Bucaramanga recupere su grandeza.

Ferley presenta una faceta que no juzga, y desde su historia personal, es altamente valiosa por todo lo que ha tenido que vivir en la vida. Refleja un candidato más real que profesa una frase muy potente: “Si no quiere que se enteren, no lo haga”. Su lucha por acabar la corrupción de la Gobernación, dice él, es su mayor propuesta, ya que si tenemos una Gobernación transparente las cosas van a salir bien.

Lo primero que hay que decir es que hasta hoy vemos unas elecciones que muchos dirán “planas” porque la gente espera que los candidatos se den en la jeta, al estilo populista, pero sí debemos reconocer y felicitar a todos los candidatos por asumir con altura y respeto estas elecciones.

Bucaramanga y Santander merecen a los mejores candidatos, pero sobre todo, construir un nuevo ambiente electoral en donde el ataque y la mentira no sea lo que lleve a los electores a tomar la decisión.

Al final, el balance de este ejercicio se puede resumir en dos palabras: buenas conversaciones. Vamos a escuchar, vamos a evaluar y vamos a elegir bien. No más populismo.