Un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. En el caso de la información regional, es el instrumento (herramienta) que tendría la capacidad de levantar y conectar la información compartida de las diferentes entidades territoriales, organizaciones públicas y privadas y permitiría la toma decisiones de los actores públicos que estén de turno, en el cumplimiento de una visión regional compartida y construida a través del análisis interdisciplinario de dicha información.

Estos sistemas funcionan muy bien en países desarrollados en donde comprenden que la información es el mejor activo de una ciudad, pero además son conscientes que su debida utilización garantiza que los territorios se desarrollen de manera ordenada y con el único objetivo de generar bienestar social.

Para nuestra preocupación, nuestra región no ha avanzado mucho en este sentido. Existe la información, pero no el sistema. Y este sistema no es un software. Es decir, excusarse que nuestras ciudades no tienen presupuesto para comprar un sistema que solucione el problema no es cierto. Ni siquiera en los países más desarrollados cuentan con un sistema que consolide toda la información. El verdadero sistema es la voluntad política.

Todas las entidades territoriales, organizaciones privadas y públicas tienen información constante y actualizada. Lograr definir entre ellas un plan que permita consolidar un sistema de información regional es el verdadero reto.

Este sistema permitiría la construcción e implementación colectiva de la política pública basada en datos, lo que ayudaría que las decisiones de nuestros gobernantes tuvieran coherencia y eficiencia.

Democratizar los datos es entender que la información de las entidades territoriales y organizaciones privadas y públicas tiene una obligación mayor al cumplimento de sus funciones propias, la cual es poner al servicio de la región sus datos. Es entregarlos a un sistema que tenga como objetivo analizarlos para tomar buenas decisiones. No podemos seguir tomando decisiones de ciudad por corazonadas o sensaciones. Los datos están ahí y no se consultan, no se comparten y no se analizan con los demás datos.

La invitación es a que los líderes políticos y privados se sienten y encuentren cuál es el camino para generar el sistema que se debe implementar con el fin de entrelazar la información y de ella construir buenas decisiones. Debemos democratizar los datos, es el primer paso para el bienestar de todos.