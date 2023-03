Los Colombianos aún no entendemos la propuesta de cambio del actual gobierno. Tal vez porque el problema radica en que quienes votaron por esa propuesta de cambio no han comprendido que eligieron un Plan de Gobierno, no un mesías para satisfacer sus necesidades.

El plan de gobierno de Petro ha sido el más coherente de las últimas décadas; el proceso de paz claramente es su columna vertebral y según el Plan de Desarrollo, recuperar y potencializar las zonas rurales es uno de sus principales objetivos.

Sobre este punto es importante decir que la idea de volver a las zonas rurales no es exclusiva de este gobierno. Esta tendencia viene creciendo desde la Unión Europea, donde se cree que las ciudades deben despoblarse como única forma para contrarrestar el cambio climático, a diferencia del paradigma tradicional que plantea que es más fácil concentrar y compactar las ciudades para hacerlas más eficientes.

Según la tendencia europea, volver a las zonas rurales tiene una relación fundamental con los alimentos y el autoabastecimiento, generando menos industrialización y menos desplazamientos. En otras palabras, el costo ambiental derivado de los procesos logísticos de abastecimiento, que es uno de los grandes contaminantes, se disminuiría si las personas cultivan su propio alimento.

Esto no es necesariamente bueno o malo, aunque no niego que podría tener bondades. Sin embargo, la cuestión de fondo es si este modelo es viable, sobre todo cuando aún no existen casos de éxito en general y en Colombia en particular las zonas rurales no tienen lo mínimo para emprender esta hazaña.

De hecho, solo los números ponen de manifiesto las dificultades de esta idea. Según Onu Hábitat, el 70 % de la población estará viviendo en ciudades para 2050. Entonces, ¿por qué este gobierno piensa que Colombia será la diferencia?

Lo más curioso es la forma como el actual gobierno cree que dicha pretensión europea se puede ejecutar: de manera abrupta, sin transición ni recursos económicos, y en el periodo de 4 años. Una prueba de ello es el cambio del programa “Mi Casa Ya”, que ahora busca incentivar la compra de vivienda rural sin tener en cuenta que estas zonas, repito, no cuentan con los servicios mínimos como saneamiento básico, salud, ni educación.

Por ahora el mensaje del gobierno parece ser “devuélvanse al campo”, como si el sueño de otros países pudiera adaptarse a las condiciones de este, así sin más.