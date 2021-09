El área metropolitana sigue en crecimiento, pero las ciudades que la conforman no responden ante esta realidad, no solo por la desarticulación de las entidades territoriales y la falta de una visión de territorio como ciudad región, sino por la ineficiencia de sus instituciones, que no comprenden la necesidad de poner todo su esfuerzo en que los proyectos imobiliarios se puedan hacer realidad.

Ya tuvimos la oportunidad de comprender, en el proceso de reactivación económica en el marco de la pandemia, que el sector de la construcción con sus 34 subsectores fueron determinantes a la hora de reactivar la economía nacional; pero muy a pesar de eso, los funcionarios públicos que hacen parte del sistema del desarrollo del territorio al parecer no lo saben, no lo valoran o no les importa. Sacar un proyecto adelante es prácticamente una tortura ante la magnitud de las trabas, procesos y falta de unificación de conceptos a los que se enfrenta un privado en todas las entidades que hacen parte de la permisología inherente al desarrollo urbano.

En este sentido es necesario que los municipios unifiquen los criterios del desarrollo del territorio.

Floridablanca tiene la mayor parte de las zonas de expansión del área metropolitana que tiene la viabilidad y conveniencia más cercana a un desarrollo próximo y necesario. El valle de Menzuli y de Río Frío se constituyen en zonas de desarrollo inmediato, que deben estar dentro de las prioridades

El valle de Río Frío puede tener alrededor de 80 hectáreas de terrenos listos para ser desarrollados, lo que significa empleo, impuestos, valorizaciones y plusvalía para el mismo municipio. Esto permitiría lograr mayores ingresos para el desarrollo de proyectos sociales y de bienestar.

Debemos preguntarnos qué se está haciendo desde los municipios, las empresas de servicios públicos, los gremios, nuestros representantes de Cámara y Senado y el gobierno nacional para apoyar el desarrollo de nuestras ciudades y facilitar el desarrollo de las únicas áreas habilitadas para ello.

El camino del crecimiento, es la ciudad región.