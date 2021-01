Formales e informales. Esta discusión se ha venido agudizando dentro del marco de la emergencia. Las decisiones de política pública de nuestros gobernantes para el manejo sanitario y de recuperación económica en la pandemia, si bien es cierto incluyen la diferencia entre los dos sectores (formal e informal), no son consecuentes con esa diferencia.

Los formales han realizado grandes inversiones en la implementación de protocolos de bioseguridad; han hecho un gran esfuerzo para mantener los empleos; respetan y acatan las medidas de restricción generadas desde los gobiernos municipales y aportan con sus impuestos para que el Estado ejecute cada uno de los planes de desarrollo. Por otra parte, los informales, si bien son una realidad, no reciben el mismo rigor ni control por parte de las autoridades. Por su misma naturaleza tienen licencia para que con la excusa del derecho al trabajo queden por fuera del radar de los entes de control, en un momento en donde los contagios van en ascenso y se necesitan cada vez más recursos.

Resulta satisfactorio que el Estado, por medio de La ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, haya creado el sistema de información para actividades informales (SIECI). Un instrumento estadístico para identificar y caracterizar unidades económicas informales; pero no es suficiente si las autoridades públicas no establecen estrategias diferenciales para lograr un proceso eficiente de recuperación económica, que como ya hemos visto se afecta cuando el número de contagios aumenta y los informales son una causa eficiente de ese aumento.

Se deben implementar estrategias partiendo de la realidad de que el Estado no tiene el pie de fuerza para controlar las restricciones que impone y eso nos deja un importante punto de partida: la buena fe.

La buena fe para los formales debe ser aplicada dentro de la estrategia de control en los protocolos de bioseguridad y aforo de los establecimientos de comercio, para que con ello el control de la Policía se concentre en los informales, no solo correctiva si no preventivamente. Mientras esto no suceda, los informales seguirán aumentando y las empresas acabando.