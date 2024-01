La expresión “Hotel mama” ha sido muy utilizada por los Colombianos para señalar a ese integrante de la familia que por alguna razón no se desteta de la casa paterna, especialmente por las condiciones de comodidad y privilegio que dicho lugar le ofrece. El problema resulta cuando a dicho sujeto se le exige que haga algo por su propia gestión e iniciativa y éste no tiene otra opción que justificar su inoperancia excusándose en que sus padres no lo apoyan. Resultado: No pasa nada y el acomodado integrante familiar termina envejeciendo al lado de sus padres, pues prefiere subsistir de las migajas que arriesgarse a buscar la independencia.

Esta analogía es completamente aplicable para el sistema centralista que hoy opera en Colombia. El Papá estado, materializado en el Gobierno Nacional, tiene una gran tendencia a mantener las condiciones y privilegios del “hotel mama” a toda su estructura institucional, queriendo mantener a las regiones, los hijos, dependientes de sus beneficios. Por otra parte, las regiones, aquellos hijos dependientes, en su gran mayoría han decidido subsistir de las migajas que arriesgarse a buscar la independencia.

Sin llegar a hacer una apología a un posible Estado federado, pues esta no es la intención de este escrito, si es necesario que los gobiernos regionales se despierten y se desteten del gobierno nacional buscando ser autosostenibles.

Sin embargo esa tarea no es nada fácil en un modelo de gobierno que le apuesta en su narrativa a las regiones, pero dependiendo absolutamente del gobierno central. Algo así como decirle al hijo que vuele solo, pero consultando al papá cada decisión. Resultado: la caída del hijo.

En la Segunda Audiencia Pública Regiones Autonómicas, evento que tuvo lugar en Bucaramanga el pasado jueves, organizado por el presidente del Senado Ivan Leonidas Name Vásquez, se tocó la necesidad de la autonomía de las regiones y lo prioritario de organizar el territorio, si es necesario, a través de un referendo. Mientras eso ocurre, los gobiernos regionales y locales deben independizarse, pero no a través del referendo, sino gestionando su activo más importante, el suelo, mediante las diferentes alianzas público privadas y la utilización de los instrumentos de gestión y financiación existentes para las regiones, sin depender del “hotel mama”.

Gobernadores y Alcaldes: hay que volar alto, lejos del hotel mama. Menos migajas, más autonomía. ¡A gestionar el suelo!.