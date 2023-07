Irrealismo mágico

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual tiene en su eje central el concepto de Economía Popular, que se define como los oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles desarrollados por unidades económicas de baja escala, como las personales, familiares, micronegocios o microempresas, en cualquier sector económico.

Esta línea estratégica del Gobierno Nacional ya se ve reflejada en las políticas públicas que se han venido planteando. Por ejemplo, en lo relativo a vivienda y vías es claro cómo la destinación de recursos se encuentra direccionada a este grupo poblacional, necesariamente informal en su mayoría, que serían quienes ejecuten las metas y propósitos del Gobierno del cambio.

Si bien son soluciones loables, su estructuración no es real. Ya vimos cómo el cambio de la fórmula que se venía aplicando para el programa Mi Casa Ya no funciona. Los resultados son evidentes: una caída del 60% en la construcción de vivienda y hoy los subsidios no son reales.

Ahora, si lo vemos desde el programa de mejoramientos de vivienda, en donde se destinaron 4 billones, su forma de cumplimiento de ejecución será prácticamente imposible, pues se supone que, por ejemplo, las juntas de acción comunal deben poner los recursos primero para después recobrar al Estado; entonces vale la pena preguntar: ¿Será que las juntas de acción comunal tienen en caja 4 billones de pesos? Desde la responsabilidad técnica de los mejoramientos de las viviendas, ¿quien será el responsable? ¿Cuál es el criterio técnico de estos mejoramientos?

Por otro lado, tenemos la construcción, mejoramiento y rehabilitación de 33.000 kilómetros de vías terciarias mediante contratación directa de 8 billones de pesos, también con organizaciones comunitarias. Esta política pública, además de desconocer la ingeniería, encarga a personas no técnicas a construir soluciones técnicas viales que requerirán posteriormente mayor inversión.

No se nos puede olvidar que el 90% del sector productivo de nuestro país, específicamente el tejido empresarial, son microempresas. ¿La Economía Popular no debería estar enfocada en ellas? ¿No es mejor crear una política pública de alianzas entre los microempresarios y los informales para ejecutar estos programas y así formalizar el comercio?

La Economía Popular es hoy una especie de irrealismo mágico, en donde el idealismo del Gobierno se enfrenta a una realidad social y económica que funciona diferente, pero que, a través de una narrativa mágica, mantiene una política pública inviable: la denominada “política del cambio”.