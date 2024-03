La dura realidad de las vías

Las vías en Colombia no van para ninguna parte. Al parecer el modelo de las Alianzas Público Privadas, conocidas como APPs, no avanzó como estaba planeado: de 29 proyectos 4G recibidos del Gobierno Duque, solo 8 se terminaron, 16 presentan retrasos y 17 están en tribunales de arbitramento buscando reconocimientos indemnizatorios de alrededor de 10 billones, que puede que reciban, e igual no habrá vías.

Esto es aterrador desde muchas perspectivas: para los ciudadanos que todos los días deben padecer el viacrucis de desplazarse entre pueblo y ciudades; para los transportadores que, además de aumentar sus costos, sufren por el estado de las vías; para nuestros niños que todos los días deben atravesar trochas hacia sus colegios; y para los habitantes de los municipios cercanos a las grandes ciudades, quienes duran horas llegando a sus casas después de largas jornadas de trabajo. Mientras tanto, los grandes concesionarios y multinacionales demandan al Estado por no haber podido hacer la obra. El resultado es indignante: los concesionarios reciben indemnizaciones que terminamos pagando todos los colombianos, las vías no se hacen y la comunidad queda como coloquialmente se dice, “sin el pan y sin el queso”.

Pero ¿quién es el responsable? Lamentablemente debo decir que las mismas comunidades se pegan tiros en los pies, y Santander tiene dos ejemplos perfectos: el Peaje de Ríonegro y la Conectante C1-C2 vía Bucaramanga-Pamplona. Estas comunidades se comieron el cuento, de políticos hambrientos de votos, que esas vías no tenían las licencias ambientales y que los concesionarios llevaban robándose la plata por años. Acto seguido, la comunidad salió a la calle a quemar, dañar y cerrar las vías para que no se hicieran. Del otro lado estaba el concesionario riéndose y diciendo desde su flamante yate, “pobres guevones, el tribunal me dará la razón y el Estado tendrá que pagar esta vida y la otra”, mientras los incautos ciudadanos, con los mismos problemas de siempre, siguen gastando 2 horas para llegar al trabajo.

La fórmula es redonda y la resumo: las comunidades piden vías, el Gobierno licita, el concesionario se gana la licitación, los políticos carroñeros se oponen con cuentos de hadas, las comunidades se creen el cuento, salen y queman todo, el concesionario se ríe y demanda al Estado y el Estado pierde, o sea que todos los colombianos pagamos la demanda. Resultado: el concesionario se “embilleta”, los políticos son elegidos y las comunidades quedan “mamando”.