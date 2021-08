Una de las cosas más características del Dr. Rafael Ardila Duarte fueron sus frases. Para cada situación tenía una respuesta particular, pero sobre todo profunda y con una enseñanza. Intenté recopilar el mayor número de sus frases con el fin no solo de recordarlo, sino para que cada uno de nosotros las traiga a su memoria cuando se enfrente a una situación en la vida.

«No hay nada que genere más discusión que estar de acuerdo». «Al chofer se le conoce en la arrancada». «Dos quebrados dan un entero». «Nadie que negocie conmigo puede perder un peso». «Nadie se ha quebrado de ganar poquito». «Yo creo que sí se puede, pero ustedes saben más que yo».

«La mejor excusa siempre es la verdad». «Hagamos las cuentas para que entienda doña María». «Lo que le digo a Pedro lo entiende Pablo». «Tenemos que hacer algo». «Mala tos le siento al perro». «Tenemos que hacerlo por la ciudad». «Bueno... sígalo mirando». «No hay ladrón chiquito». «Hay dos cosas que no se pueden ocultar: la plata y la tos». «Sigamos luchando». «Hay que ser honrado no por virtud, sino por negocio». «El mejor negocio es ser honesto». «El sábado es el único día que se trabaja, el resto se hace oficio». «Pitágoras no miente».

«Para ser cumplido y tener tiempo para todo, el único requisito es ser una persona ocupada». «Nos unimos en torno al desarrollo regional o nos capan por separado». «Las fábricas más importantes son las universidades». «Sirven más los bolsillos de las pijamas».

«¿Por qué mi mamá me haría con esa cara de hue...ón?». «Hasta donde yo sé, san necesario no existe». «No hay un negocio honesto en un negocio deshonesto».

Gracias Dr. Rafael por haber impregnado en nuestras mentes que todo es posible si se hace bien, que siempre hay soluciones para las adversidades y que nunca debemos dejar de soñar porque esa es la mejor forma de construir vidas y transformar a la región.

EN MEMORIA DE

RAFAEL ARDILA DUARTE

1952 – 2021