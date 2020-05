El Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), expedido mediante el Decreto 639 del 8 de mayo de 2020, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pareciere un espaldarazo para las empresas formales, pero en su lectura y análisis se evidencia un verdadero espíritu selectivo y un camino algo empedrado para acceder al beneficio.

Según el Decreto, el Gobierno Nacional otorgará un beneficio solo a favor de las personas jurídicas que han visto disminuidos sus ingresos durante la emergencia social (19.718 Sociedades en Santander). Es decir, los empresarios concebidos desde el artículo 25 del Código de Comercio como toda actividad económica organizada se quedan por fuera, punto en contra cuando tenemos casi 79.000 inscritos en la Cámara de Comercio de Bucaramanga como comerciantes no personas jurídicas.

El Gobierno tendrá en cuenta dos factores importantes; el primero relacionado con la disminución de los ingresos de la empresa, y el segundo relacionado con el aspecto laboral, por lo que solo podrán acceder al beneficio las empresas que no hayan suspendido los contratos laborales ni hayan otorgado licencias no remuneradas.

Respecto al tema de ingresos, no será tan fácil demostrar dicha disminución, dado que únicamente se corroborará con la menor facturación, pues la falta de flujo de caja no se considerará como menor ingreso. En otras palabras, si usted facturó, pero no le pagaron, eso no se considera disminución en el ingreso. Este es otro punto en contra, todos sabemos que el problema económico de los comerciantes es de flujo de caja, esto sin contar con las empresas en las que los ingresos son fluctuantes o de temporada, que deberán evidenciar comparando con el año anterior, por ejemplo. Por el otro lado, el Decreto está probando la fidelidad de las empresas con su equipo humano, pues si el empresario se metió con la nómina para flexibilizar su caja, no será premiado con el subsidio.

Señor empresario, analice si se embarca en esta travesía, no vaya a ser que se convierta en un distractor, una falsa ilusión que termine afectando aún más su empresa. Ningún subsidio suplirá la necesidad de reinventarse.