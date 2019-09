Diariamente escuchamos escándalos atados al concepto de la corrupción, en la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales. De hecho, las noticias sobre corrupción representan el gran número de las emisiones y/o publicaciones.

Lo anterior deja ver que no ha sido gratis el deshonroso puesto 99 que ocupa Colombia entre 180 países, según la ONG Transparencia Internacional nos encontramos dentro del escalafón de los países más corruptos del mundo.

Un informe de la Procuraduría y la Contraloría revelan que, en 2018, el fenómeno de la corrupción le costó al país el 5 % del Producto Interno Bruto, es decir más de 50 billones de pesos, y estas cifras son las que salen a la luz pública.

La mayoría de las veces sentimos ajeno el concepto de la corrupción, pues dicho concepto se atribuye de gran manera al sector público, y se nos olvida que la corrupción no solo es robarse las arcas del Estado.

Más allá de las pérdidas económicas o de la frustración de no poder hacer obras públicas con impacto social con los dineros que los corruptos se apropian, lo que más afecta son las pequeñas acciones que alimentan diariamente la corrupción.

Existen actos pequeños que pasan desapercibidos, que los asumimos como normales o que están dentro de las costumbres regionales; sin embargo, también constituyen actos de corrupción. Al final se convierten en conductas pequeñas y repetitivas que logran normalizar la corrupción, sin verla y creyendo que no somos parte del mismo sistema corrupto que criticamos.

No hacer la fila, no respetar las señales de tránsito, no ceder el paso, no pagar impuestos, replicar noticias falsas o no votar a conciencia son algunos de los ejemplos simples, pero con la misma gravedad de fondo de los actos de corrupción que hoy señalamos.

Nuestra responsabilidad, además de señalar y generar una sanción social a los corruptos del sector público (ya que la justicia no alcanza a cumplir su objetivo), es la de no contribuir con las pequeñas acciones que están disfrazadas de simples, pero que también son corruptas.

Con pequeñas acciones tendremos grandes cambios.