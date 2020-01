Las recientes declaraciones en las plataformas de las redes sociales de varios concejales de Bucaramanga, en donde se culpan unos a otros y publican videos y documentos de las sesiones, vaticinan un año muy difícil para el cumplimiento de las metas que se propuso nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas.

Tener mayoría en el Concejo de Bucaramanga no necesariamente es prenda de garantía para que las decisiones que se tomen sean las acertadas, se necesita superar el escenario del insulto y la grosería de campaña y asumir un papel mucho más responsable y maduro como miembros de este órgano colegiado tan importante.

Recuerden que al pertenecer a esta corporación, las decisiones deberán tomarse por la mayoría y es normal que exista oposición. La clave es poder construir y diseñar políticas que vayan más allá de las rencillas e intereses personales. Ustedes cuando entran en sesión representan los intereses de la colectividad. Sus opiniones no cuentan. Sus comentarios deben ser el reflejo irrestricto del bien común. Sus percepciones no son más que eso.

La ciudad necesita que tomen acciones inmediatas, no queremos más denuncias en redes sociales sobre qué le dijo el uno al otro, si me miró feo o me torció la cara. Tienen una enorme responsabilidad y hay varios temas que necesitan un debate serio, respetuoso y maduro. Metrolínea, la movilidad, El Carrasco, la educación, el deporte y la salud son temas que merecen discusiones de fondo.

No se pueden seguir utilizando las redes sociales para ventilar argumentos que deben hacerse dentro del recinto. No nos interesan. No queremos seguir escuchando sobre las calidades de uno y otro concejal, si son buenos, si son malos. Superen ya las estigmatizaciones de corruptos y ladrones. Ganen los debates con argumentos y decencia.

La ciudad se está perdiendo en debates inocuos y en discusiones que solo la afectan.

Hoy se elige la mesa directiva, den ejemplo de liderazgo y madurez.

Por eso quiero darle un consejo al Concejo, actúen conforme a las responsabilidades que asumieron y con la altura y dignidad que merece la institución y la ciudad. Gobernar es hacer. Hagan algo por esta ciudad.