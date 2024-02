Un llamado a la sensatez

El 09 de noviembre de 2020 escribí sobre la problemática del proyecto de la vía a Pamplona, conectante C1-C2, que para entonces ya tenía 14 meses de atraso y la oposición de la comunidad fomentada por ambientalistas digitales con sus narrativas radicales. Hoy, 4 años después, escribo con un panorama similar: a pesar de haber hecho el aprovechamiento forestal, es decir, de haber ‘tumbado’ todos los árboles, estos personajes siguen poniendo en riesgo el proyecto con la única intención de ganar likes o unos cuantos votos, sin importarles que, de perderlo, no habrá quién haga la compensación ambiental.

Estamos a 15 días de perder este gran proyecto estratégico, y los ambientalistas digitales activan sus pulgares para accionar el mismo modus operandi que ya les funciona, y que termina minimizando la acción de nuestros gobernantes ante el costo político que el enfrentamiento representa. Se trata de una eterna trampa digital en la que basta, por ejemplo, una reunión convocada por el gobernador y una señora que se pare a gritar para inundar las redes con el hecho. Como resultado los gobernantes empiezan a cambiar sus posturas sobre las grandes obras de infraestructura que necesita Santander, moderando la narrativa institucional con el ánimo de quedar bien con todos y todas.

Señor Gobernador y Alcaldes metropolitanos: Santander no puede seguir al vaivén de los ambientalistas digitales ni de los bloqueos patrocinados. Lo que está pasando en la Conectante C1-C2 ya pasó en la ruta del cacao, está pasando en el peaje de Rionegro y va a pasar en cualquier proyecto estratégico e iniciativa que tengan. Ustedes ya han logrado convocar una gran movilización de líderes políticos, gremiales y populares con un objetivo claro, que es recuperar a Santander. Esto significa que tendrán que tomar decisiones impopulares ahora, pero estructurales para el bienestar de los ciudadanos a mediano y largo plazo. No se dejen influenciar por esta secta desbordada que no quiere a Santander y solo lo usa para sus fines individuales. No se desanimen ni pierdan la cohesión que han logrado en tan poco tiempo con la bancada parlamentaria, con los demás alcaldes y los Concejos Municipales.

Toda la ciudadanía les agradecerá con creces que tomen decisiones importantes en movilidad, vivienda, servicios públicos e infraestructura. Eso es lo que realmente trae bienestar social y económico. Por favor, no caigan en la trampa.