La economía colombiana ha decrecido por el efecto de la pandemia; según el Dane, en julio cayó en un 20 %; la tasa de desempleo ha rondado el 20 %, y la deuda externa para el cierre de este año podría estar llegando al 70 % del PIB. Frente a este panorama, la pregunta es ¿cuál será la estrategia de recuperación económica?

El Gobierno ha anunciado un plan de recuperación económica basado en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el cual fue diseñado y planeado para un país sin pandemia. Esta misma estrategia está planteada a nivel regional, en donde los planes de desarrollo locales y el departamental fueron diseñados para un país con una normalidad que hoy no existe.

Este escenario es muy preocupante, pues los planes de desarrollo no están diseñados para un país que hoy se encuentra en cuidados intensivos. El remedio puede resultar más grave que la enfermedad, aplicar una estrategia inadecuada traería consecuencias aún peores.

¿En realidad ustedes creen que seguir la misma ruta que veníamos aplicando para el desarrollo regional es la estrategia para recuperarnos de esta crisis tan profunda? Podemos hacer todos los esfuerzos para reinventarnos, pero si seguimos con el mismo discurso vamos a fracasar.

Se necesita apuntar todos los esfuerzos a la inversión extranjera para la explotación de recursos naturales renovables y no renovables: agroindustria, infraestructura, petróleo, minería, gas y energía; el resto son pañitos de agua tibia. No obstante, las reglas de juego tienen que ser claras, no habrá inversión extranjera si seguimos permitiendo que el discurso populista acabe con la confianza de los inversionistas ni tampoco podemos seguir promoviendo causas idealistas. Necesitamos seguridad jurídica.

Señores gobernantes, estamos ante una de las crisis más graves que ha tenido el planeta, no es hora de decir lo que el pueblo quiere escuchar, es hora de actuar conforme a la responsabilidad que se tiene. Es hora de hacer, y para ello es importante ser claros con el mismo pueblo y decirles que el Estado no tiene los recursos para cumplir, se necesita inversión extranjera, de lo contrario será un plan sin plan.