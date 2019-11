Yo protesto en contra de los que protestan y ni siquiera saben por qué lo hacen, en contra de los dicen que este país no sirve y gritan gol cuando gana la selección, en contra de los que salen a las calles a destruir nuestro sistema de transporte y exigen que sea gratis, en contra de los que golpean y lastiman a nuestros policías y después piden su protección, en contra de los que marcan nuestras calles con grafitis y exigen una ciudad linda, en contra de los que no respetan las instituciones del Estado y exigen que sean eficientes, en contra de los que apoyan el uso de armas para ser escuchados y exigen atención médica para ser curados, en contra de los que se creen diferentes y exigen sus derechos por encima de los demás, en contra de los que se ponen una pañoleta en la cara para exigir sus derechos y se la quitan para asumir sus deberes, en contra de los que salen a marchar botando basura a las calles y exigen que la ciudad esté limpia, en contra de los que defienden a gritos el medio ambiente, pero no clasifican la basura que producen, en contra de los que no trabajan y exigen subsidios, en contra de los que no pagan sus impuestos y exigen vías, en contra de los que cierran vías y exigen comida al otro día, en contra de los que justifican a los grupos armados y exigen el respeto a los derechos humanos, en contra de los que encienden una antorcha y apagan una vida, en contra de los que marchan con violencia y exigen educación, en contra de los que creen que el Estado debe proveerles todo. Este 21 de noviembre, yo protesto para que de una vez por todas, los que protestan entiendan que el Estado somos todos y que la única forma de imponer sus ideas es con trabajo, diálogo y argumentos. Recuerden que nacer en este país, no les da solo derechos, también deberes. Apoyo total a nuestra fuerza pública y a nuestras Instituciones.