No creo que Santander haya tenido un ministro de tantos pergaminos como el entrante Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano Picón. Me basta con decir que se graduó en la UIS como geólogo, experto internacional en Cambio Climático y hace unos días ocupó como último cargo el de Director del Centro Nacional del Agua. No le será fácil su labor. El tema del medio ambiente pasa por el peor momento. Deberá el joven ministro santandereano apurar bastantes tragos de “Quijotelina” para enfrentar tantas dificultades. Sé que ha sido un maestro nato, e innovador, y a la vez un crítico de la manera como se lleva a cabo en las Universidades la enseñanza de la geología y el medio ambiente. En el tema de la minería es muy fácil pasar de “héroe” a “traidor”. La minería es como la guerra, nunca podrá ser limpia, sin embargo a veces se hace necesaria. En el caso Santurbán, el hecho no es solamente de delimitaciones. Delimitar el Páramo como área de explotación o de no explotación es un caso de encadenamiento futuro. ¿Qué sería de más de 2 millones de personas sin agua en unos años? Por lo tanto en Santurbán no debe haber minería. El Ministro lo sabe, no existe un “mapeo” geológico confiable de la zona. No se sabe a ciencia cierta la ubicación de las corrientes subterráneas que surten los nacimientos de aguas que forman el caudal hídrico del que bebe Bucaramanga. Mucho menos si los túneles de extracción los cortan. El tema tampoco es de las sustancias químicas que se usarán en la extracción, sino ¿dónde se van a ubicar las miles de toneladas de escombros que resultan de la perforación de los túneles? El fraking que se pretende en Puerto Wilches es otra “pata que le nace al cojo”. Una zona cultivada de palma, no puede permitir la disminución de su nivel freático por el uso de sus aguas para inyectársela a los pozos petroleros. Recuerde Ministro, los versos que Ud ha leído de Milton… “Las almas perdidas prefieren las cavernas y los pantanos al esplendor insoportable del cielo”.