Los Idus de Marzo

Marzo es un mes que nos sorprende en desorden. Y en el que se quiere que las cosas se hagan ya. El año pasado fue un desastre. Este año clausuradas las fiestas y las vacaciones, pensamos que todo habrá que ponerlo en orden. Con el caminar de los días nos damos cuenta que a pesar de querer ordenarnos con tranquilidad, un afán nos comienza a empujar. Dentro de unos días y casi sin darnos cuenta la “Semanas Santa” nos sorprende con un olor lejano a incienso batido. Y entonces, como siempre sucede. Las grandes ciudades se quedarán desiertas. Los habitantes desaparecerán de las calles como si una epidemia los hubiese espantado. Un periódico rueda por el andén empujado por el viento con sus noticias de desastre que nadie lee, no hay tiempo sino de irse. Los que abandonaron la ciudad demorarán en volver una semana después. Veamos lo que pasa en la pequeña ciudad en la que vivo. Esto y aquello está en venta, es decir todo. Un afán de esperar el ataque de un ejército que todo lo quiere consumir y comprar. Las señoras se alistan con canastadas de harina para hacer empanadas y arepas. Los cerdos, las gallinas y pollos presienten que pronto le llegará el cuchillo al pescuezo. Se comienza a preparar los carteles en papel de colorines ofreciendo alojamiento, almuerzos económicos, sopa de mute o frijoles paisas. Veo un camión que desocupa su carrocería de mercancías, sombreros “aguadeños” cajas de cerveza, bastones para ancianos. Un perro le ladra a unos indígenas que averiguan por el precio en el parque para colocar un tenderete de venta de elíxires, curación de toda clase de novedades como la “eyaculación precoz” falta de erección, frigidez. Una indígena ve que me los he quedado mirando, se acerca y me ofrece una pomada. ¿Para qué sirve? ¡Ahí está el nombre: ”Pa.. todo”.

Las calles de este pueblo como las de muchos se llenarán en su momento de gente que parece acudir a un carnaval. Todos hablan al tiempo sin oírse. Van vestidos con lo más cómodo que pudieron encontrar. Medias tobilleras que no concuerdan una con la otra, sandalias sin ajustar que arrastran sin prisa, camisetas del equipo perdedor. Muchos buscando un cuarto para pasar la noche con su amada que conocieron en el bus. Menos mal que ahora nadie fuma, y podemos pasar sin que nos escupan el humo a la cara. Todo eso y más vendrá en Semana Santa. Espero como el Párroco que las iglesias estén llenas y que las promesas de no fornicar y de respetar las señales de tránsito se cumplan. Toda esta gente que parece ir a una corrida de toros (que ya no hay aquí) saben que el toro fatigado se detiene al final, que es donde aparece el peligro. Cuidado, son los “idus” de Marzo.