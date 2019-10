¿A dónde vamos a llegar?

Es la pregunta que nos hacemos en Santander. Un departamento de raza bizarra y generosa. Donde se daba el gentilicio de santandereano, por el solo hecho de pisar su suelo. (Const.Estado Soberano de Santander) No era la escarapela colgada de un árbol al final del camino. Ni la pancarta encajada en la primera vista de nuestro aeropuerto. Era la verdad. Aquí llegaron los perseguidos por la injusticia de muchos países y encontraron abrigo y brazos de mujeres que les dieron estirpe. “Siquiera se murieron los abuelos”. ... Para no ver hoy, corruptos, bravucones, malhablados. Disfrazan su crisis de carácter, con un “putazo”, anemia de la decencia. Lo más grave, la carcajada cómplice de un pueblo que ríe, y que la Tv muestra al mundo, el circo de felices compadres. ¿Acaso no vimos la entrevista de Juanpis a Rodolfo Exalcalde?

Con buenas intenciones empedrando el infierno. Su “paracaidista” a la Alcaldía, Juan Carlos Cárdenas, el Espectador lo entrevista, y enmudece. Surgen sospechas y las preguntas de la gente (salsa de Hector Lavoe) ¿Quién toca a mi puerta y que quiere? ¿Qué se le ha perdido, a que viene?

Rodolfo, arma “La divina Comedia” sin calcular consecuencias, “Dios nos libre de caer en manos de quien se cree el Salvador”. Exilio y hambre. Se alía con comunistas, bolcheviques, anarquistas, incendiarios, y con Leónidas el “breve”, ladino negociante de la política. Resultado de los acuerdos socialistas de Foro de São Paulo, saqueos, destruccion en Chile y Ecuador, fraude en Bolivia. Venezuela ”la rica, la mil veces rica Venezuela”, al borde de la nada. Todo eso nos espera.

¿Hasta dónde llegan las cosas? En Zapatoca, el Ingeniero Hernan Agredo recibe el Aval de Alianza Democrática Afrodescendiente, (ADA, negoció 3.500 avales) representada en Santander por Celestino Mujica y el “Tuerto Gil. ¿Negritudes en Zapatoca? ¿Se irá el Presupuesto para negros compromisos, o al bolsillo de oscuros “jefes” ? ¿Es esto un fraude al elector?

Abramos las puertas de la razón, la cultura y el progreso. Gobernacion con Angela Hernández, Alcaldía de Bucaramanga, Jaime Andres Beltran. Sin rabo de paja, inteligentes, jóvenes y de buenas maneras.