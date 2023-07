Aprendiendo a bailar

Reynaldo Serrano Orejarena, (”rinoceronte” Wonder), anfitrión exquisito, invitó a un nutrido grupo de amigos y empresarios a escuchar al candidato a la Gobernación General Juvenal Díaz. En la misma mesa encontré a Andrés Novoa, también próspero industrial y lo recordaba por ser un gran bailarín en su época. Mientras llegaba el candidato llegamos al tema”. Yo aprendí a bailar en Zapatoca”. No puede ser. “Sí. Íbamos a un sitio que se conocía como La Costeñita. Allí nos reuníamos muchachas y muchachos de los colegios del internado. Se permitía tomar una Costeñita, una sola. Botellita verde y pequeñita, que nos la bebíamos a gotas. Venía la música y le eché el ojo a una niña bella de mirada distraída y le tendí la mano sin que ella se dignase mirarme. Por el contrario, sacudió su melena que le cubrió la mitad de la cara y su otro ojo lo dirigió a mis zapatos que amenazaban dejar asomar el dedo gordo. A los primeros compases de una guaracha de moda, se dio cuenta que yo no bailaba, y brincaba como si evitara charcos en un camino. Se soltó de mi mano y se desprendió a bailar sola dándome la espalda. No me reponía de mi vergüenza cuando se me lanzó una gordita, de pelo churco, que colgó de mi cuello, estampándome un beso en el cachete y comenzó a llevarme como entre nubes y músicas celestiales por toda la pista. Bailes que se continuaron todos los domingos hasta que aprendí. Después de misa, entre gotas de Costeñita, y ritmos de merengue, guaracha, merecumbes, pasodobles, mambo, vallenato, tango, luego venía un vals que ella hacía colocar al final de la jornada, como premonición de un futuro casamiento. Para fortuna, ambos lo olvidamos. Ella en los arenales ardientes de la Guajira y en los azules del mar, y yo mirando desde la ventana de mi empresa por si algún día venía. Quizás esa fijación en la ventana fue la causa del nacimiento y fortuna de mi empresa “Ventanales”, hoy con 400 empleados a quienes aconsejo y exijo saber bailar, como terapia para el éxito y las fatigas de la vida...” .

Concluyó la tarde entre discursos y que con un par de Whisky deliciosos, me animé a tomar la palabra, para recordarle al General Juvenal Díaz y a los presentes que los Santanderes son una región, y que la Constitución Nacional en el art 306 prevé, para el caso, constituirse como región administrativa y de planificación, con personería jurídica y patrimonio propio. Que no lo olvide Petro, Ecopetrol es de los Santandereanos. Así como los yacimientos de la cuenca del Magdalena y el Catatumbo. Y que los santandereanos no olvidamos el abrazo cómplice y la tramoya con Rodolfo Hernández.

La justicia tarda pero llega. Ya sabe la Fiscalía quiénes perforan el tubo. Falta saber quiénes reciben el crudo y dónde lo procesan. ¿Será en Venezuela? Así va el país.