En Santander trochas. Decir autopistas es una utopía, un anhelo que se quedará ahí por siglos. Pedro Nel Ospina y su ministro de obras Laureano Gómez, hicieron en Colombia lo que no se había hecho en toda su historia. Ferrocarriles, se dragó Bocas de Ceniza, recalaron los barcos de mar en Barranquilla, cables aéreos. Al ingeniero Laureano Gómez, la política y la controversia le apasionaban más que el dulce de albaricoque. Y en este oficio de construir se entretuvo, para descanso del país. En la década del 30 del siglo pasado, la llegada al poder del liberalismo con Olaya Herrera, y luego Eduardo Santos, se creyó que Santander iba a tener otro destino, distinto a ser campo de batalla. Pero no. Para sacar el Petróleo de Barrancabermeja (Zapatoca- Socorro) a Bogotá se trazó una trocha infernal que atraviesa desfiladeros, selvas, quebradas, soledades, como si se quisiera ocultar un robo a Santander. Silencios rotos por el “ronquido” de un carrotanque atascado en un barrizal. Rezar para no toparse otro en contravía. El rugido de un tigre, tinajos, pavas y loras que maldicen. Aún es así. Un ministro inteligente ampliaría y pavimentaría esa trocha como vía alterna a la Costa. Que ya colapsó por la caída del puente de Pescadero.

Pensando en turismo. Esa vía pavimentada sería paradisíaca, bordea el Río Suarez y pasando Zapatoca cruza el cañón del Sogamoso. El turismo a Barichara no puede seguir padeciendo las 6 horas del tráfico pesado por Pescadero. Algo que la Viceministra del Transporte, Laura Valdivieso (Santandereana) debería aprobar, la ruta de buses Barichara-Zapatoca y viceversa, los turistas allí atorados tienen que someterse a los “piratas”. ¿Cuál turismo?

¿Qué hacen los políticos de Santander? La refinería de Barrancabermeja se esfumó. El miedo al “anarcosindicalismo” la alianza, Petro Leonidas, instigadores de paros, piedra y anarquía, hacen imposible allí cualquier desarrollo. Mientras tanto en Sebastopol (Puerto Berrío, Antioquia) una refinería de petróleo, con capital privado, se terminará en el 2023. Inversion, US $6.000 millones. Procesará 150.000 barriles diarios. Creará 8.000 empleos. Qué envidia. La teoría del desarrollo. “... repartir cuando hubiese mucho que dar, crecer primero y luego entregar, para eso es la planeacion”.