Fecha de sentimientos encontrados. Recuerdos alegres, de fiestas, tristezas, dolores. Recuerdos de la muerte, de quienes vivían como nosotros, tecleando el celular, o soplando el café demasiado caliente. El año que llega. Sin embargo, miedo a vivir el futuro incierto. Abrazos sinceros, en la mejilla el beso de Judas, o el beso rojo de la felicidad y del amor. Noche del treinta y uno, en la que se siente de verdad el paso de los años. El paso del tiempo, el misterio más temido inventado por Dios.

Ya no me seducen las fiestas, esa noche estoy en el frío de Sierra Morena, ojeando el periódico, Eduardo Escobar, dice en su artículo, genialidades, “la única igualdad es la comunidad de los piojos”. Tiene razón, así no le guste a los “mamertos” que beben aromática con hojas del Manifiesto Comunista, (que nunca leyeron). ¿Por qué lo digo? Veo en las redes el anuncio de una señora que ofrece en Ruitoque Alto, “despioje” por la módica suma de $160.000 hora. Animalillos, que no distinguen ricos o pobres. Ella los atrapa en la cabeza de sus clientes con sus uñas, depositándolos en una tela blanca con frescura de aguas, tejidos que ella dice, nos hacen soñar entretanto, en remotas caravanas que vencieron el azote de la arena. Al pase de las hojas del periódico, que pronto será el amarillo periódico de ayer (tu amor es un periódico de ayer) “...la tribu de los descontentos perpetuos... siempre gruñendo... batirán cacerolas en el mismísimo cielo”. En primera página veo la fotografía de una apretada fila de excombatientes “mamertos” aporreando cacerolas, protestando por el hambre de los centavos de alcancía que reciben en el Congreso. Como roe las tripas el hambre. Pero bien. Es mejor que aporreen cacerolas, que manden a otros a echar bala y a morir a nombre de los pobres de la tierra. Me surge un sentimiento de solidaridad con sus señoras esposas de ello. Seguramente se sustrajeron las cacerolas de fritar los huevos, a las escondidas, como en un juego de naipes de tahúr. Otra vez, Gustavo, en las mismas, sonámbulo en la noche se llevará los pocillos. También he visto que los años les han dejado ya los párpados caídos y en la mirada la angustia de sus crímenes.