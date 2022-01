“¿Ha visto a un general desnudo con un sable al cinto?”: Humberto Galimberth.

Todavía guardo algunas amistades con el gremio palmicultor. Y algunos de ellos se comunican conmigo por tener esta columna de opinión en Vanguardia en la que he escrito a favor de la candidatura del ingeniero Rodolfo. Este gremio en el Cesar, el Catatumbo, Arauca, frontera con Venezuela pasa un momento gravísimo de orden público. Alguien me dijo, “ya que usted es el asesor de Rodolfo, dígale que...”. No soy asesor de nadie, le respondo. “Dígale al candidato que eso de quitarle las chequeras a los que roban al país, y no mentir, no robar, etc., ya lo entendió el pueblo, y por eso votará. Pero los empresarios de la palma que estamos en un atolladero, no sabemos qué propone Rodolfo. Nos amenazan con 300 coroneles venezolanos retirados, dados de baja del ejército, y les prometen adjudicarles las 300 mil hectáreas de palma que expropiará, Pero en la frontera”. Así se lo comenté al candidato Rodolfo Hernández por WhatsApp. Su respuesta fue tajante: “No robar, no mentir, no traicionar. Allá la administración pública es una mafia de ladrones, de mentirosos. ¿Qué plata va a alcanzar si se la roban toda? Qué sacaríamos con meter 10 mil soldados, nada, lo qué hay que quitar son las chequeras. Yo voy a legalizar la droga, gústele a quien le guste. No podemos seguir poniendo los muertos y acabando las tierras. La marihuana y la coca tienen que tener un manejo para la farmacia, como se tiene en muchos países. Voy a restablecer relaciones con Venezuela, hablando es como nos entendemos, no importa que ellos tengan un régimen socialista. Aquí nosotros creemos en la libre empresa y el capitalismo...”.

El celular quedó abierto y escuché a Rodolfo que como ingeniero y matemático suele hablar solo. “Quieren que les reduzca la deuda pública, la polución, la desocupación, los impuestos, el costo de vida, el colesterol, cada día más gordos...”.

Regreso a un libro maravilloso, “Esta noche, la libertad. Triunfo y tragedia de Gandhi. Bulle un extraño mundo de encantadores de serpientes y echadores de la buenaventura...”.