En la enciclopedia de los cuentos de las Mil y una Noche está el de Ali Babá y los 40 ladrones, que retrocediendo en el tiempo pudo haberse inspirado en Colombia. Son tantos los ladrones en este país, que pareciere que el robar es una costumbre, y la costumbre, según decían los romanos, “hace ley”. Si el robo desaparece del Código Penal, como dice Petro, ya no habría ladrones en Colombia. Ni calumniadores, ni incestuosos y los delitos disminuirían en forma ostensible. La ciencia de la abogacía, por innecesaria y pedante, desaparecería también, ya que no habría suficientes delitos. Pero antes que el “robo” se elimine como delito, y así desaparezcan los ladrones en el Código Penal, quiero denunciar el robo de “gajos y pepa” de las producciones de la palma en Puerto Wilches. Los “gajos y pepa” robados se transportan libremente en motos y se venden en compras de ese fruto a la vista de las autoridades. Es mejor negocio decía un palmicultor “...comprar cinco motos y transportar el fruto robado, que sembrar 100 hectáreas de palma”. A ese paso se quebrarán los cultivadores. Si se acaba la palma de aceite se tendrá que importar, como tantas otras cosas, así como los aceites de soya, ajonjolí, girasol, etc, a costos altísimos. El aceite de palma también desaparecerá en la mezcla del ACPM. Otra vez el chorro del pestilente humo de buses y camiones afectará la salud.

El robo de fertilizantes es otro dolor de cabeza. A un palmicultor de Campo Duro le roban 300 bultos de abono compuesto. Se denunció ante la Fiscalía de Puerto Wilches. La respuesta del fiscal sorprende: “...es que los palmicultores son una élite”. Entonces para el fiscal, el robo de búfalos, de fruta de palma, la invasión de tierras, desapareció como delito, pues los palmicultores son una “élite”. Pero como el delito de hurto, en realidad no ha desaparecido del Código Penal, esperamos que la autoridad aplique la ley y Fedepalma intervenga en este grave asunto ante las autoridades.