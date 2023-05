Siempre se ha dicho que Colombia es el país de las cosas insólitas. Es cierto. Desde mi lejana juventud le oí decir a mi padre que “un liberal era un conservador joven, y el conservador era un liberal viejo, y que terminaban agarrados de las mechas”. De verdad que con el paso de los años esperé entender este juicio y olvidé preguntarle por los comunistas. Del comunismo solamente hemos visto la locura de más de 50 años. Utopía empapada en sangre en las montañas de Colombia, que copiamos de la fantasía de unas conversaciones de cafetín en París entre Marx y Engel, en el siglo XlX. Esa teoría que fracasó en el mundo se parece mucho a algo que encuentro en un libro del español Antonio Muñoz Molina, ... en “el Jardín de las delicias” , allí no hay vejez, ni infancia, ni gordura, ni flaqueza, ni calvicie, ni madurez, ni fealdad, y la diferencia entre los sexos es poca. La verdad, lo dice Muñoz Molina, ...en la caótica variedad humana, avanzan fatigados, arrastrando los pies, gordos y gordas, abanicándose con un folleto que les regalaron en la calle.

¿Cuándo llegará ese cuando, en que las cosas que se tienen puedan disfrutarse con las puertas abiertas? .Aquí me meto con Petro, que ya nos está sabiendo a “cacho” como decimos en Santander. El fiscal Barbosa no exagera, como lo afirman muchos, cuando denuncia temer por su vida. El asesinato de Jl el que filmó “al señor de las bolsas” nos pone los pelos de punta. Y las cosas que pasan se sobreponen unas a otras y se van olvidando, como en un sorteo de ejecuciones entre bandidos. Ahora, del nuevo gerente de Ecopetrol Ricardo Roa, se dice que de sus cuentas bancarias privadas pagaba gastos electorales, de ahí su nombramiento ¿Serán testimonios de borrachos o de muertos que siempre son mudos?. Paloma Valencia, aguerrida caminadora de la política es casi poesía. Escogió la política porque seguramente llevaba prisa. Ha caminado días enteros para encontrar la cueva de Ali Babá, que parece ser la empresa privada Súper Giros de donde se pagaban las pilatunas electorales de la campaña. Hoy esa empresa mueve el dinero del Estado Petro. Ahora que veo en las fotografías del Wp, la plaza de Bolívar abarrotada de quienes fueron militares, cantando los himnos de sus batallones, mostrando que el humo de su fusilería no se ha disipado, sé que el país no está perdido. Que Petro explique al país el asunto aquel de tres ciudadanos Vascos, a quienes de les dio por arte de magia ciudadanía colombiana uno de ellos investigado en su país, que no esconda su cabeza calva, como una rata desde su escondrijo de funcionario en una entidad del Estado colombiano. Todo es olvido. Quizás. Pero esos tres no nos vengan a traer la guerra civil que vivió España en época del Presidente Azaña. Presidente Petro, UD le entregó el país a los violentos y por eso el país se ha unido contra UD.