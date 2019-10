El tema fantasmagórico de la novela de Chesterton, “El Hombre que fue jueves”, se queda en pañales con lo que ha ocurrido en el país. El Zar anticorrupción Gustavo Moreno dicta seminarios sobre ese tema de su cargo y a la vez formaba parte de una tenebrosa banda de extorsionistas. Rodolfo Hernández Alcalde blandiendo el látigo de la anticorrupción se ve envuelto en temas de corrupción con su hijo y con los que él acusa. Y luego, el naipe oculto de la Corte que indaga a Uribe. “...Ud está diciendo que no, pero yo estoy poniendo aquí que sí”. Invisible liga, en donde prima el ideal político a la verdad.

Encontré un escrito del que no se sabe su autor. ¿Doctor, dígame cuál es el procedimiento para seducir a una mujer? (El psiquiatra resulta ser un machista). Cada mujer es un caso como lo es cada enfermo. Aprenda por lo pronto que no hay mujer imposible. Los hombres creen que no hay mujer imposible... a excepción de la propia. La de ellos tampoco es imposible, sino que, con frecuencia es la más posible del mundo - Entiendo Doctor. – Tratamientos previos: los piropos y lisonjas. Las más rectas, las más honestas, encuentran en aquel un hombre encantador. Otro, la audacia. Sea usted audaz, como un motociclista borracho. Cuando le parezca imposible ser más audaz, sea aún más audaz. Paciencia. Insista y espere en una postura cómoda. No se canse de insistir y de esperar, así ceden las mujeres más difíciles. Ofrézcales lo contrario de lo que tienen. Si dependen de alguien, la independencia. Si trabajan, la holgura. Si ricas, la pobreza, el uno se debe sacrificar por el otro. Si son libres, la esclavitud. Si pobres, la riqueza. Si han vivido en un rincón, viajes. Si han viajado mucho, quietud y tranquilidad. Deles dinero... Eso no Doctor. – Insístale, dígale que lo reparta entre los pobres y ella lo aceptará. Aprenda de una vez por todas. Las casadas son las más fáciles. Probada la máquina enloquecedora del amor, les interesa saber cómo es la de los demás. Si le dice “mi marido no me comprende”... vaya alquilando un cuarto, para hacerle una entrevista, hasta que “usted no la comprenda tampoco”.