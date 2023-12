Por gentileza de mi amigo, el historiador Lelio A Rodriguez, hago conocer acontecimientos históricos del 7 de diciembre de 1810 y otros detalles.

“Efemérides de la primera República colombiana. Diciembre 7. 1810. Diciembre 7: Bolívar regresó de Londres y le rindió cuentas a la Junta Suprema de Caracas. Simón Bolívar Palacio medía 1.61 mts de estatura (Según consta en la autopsia), calzaba 35 y murió pesando 39 kilos; Fue huérfano de padre a los tres años y de madre a los nueve, viudo a los 20 y muerto a los 47; Atravesó cuatro veces el Atlántico y recorrió tres veces el Magdalena; Nunca fue herido en batalla; Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y Concepción Palacio; Al cumplir quince años se embarcó para Madrid donde vivió con su tío materno Esteban Palacio, amigo del payanés Manuel Mallo, Mayordomo de la reina, quien al caer en desgracia arrastró a su amigo don Esteban y Bolívar debió cambiar de residencia e ir a vivir con el Marqués de Ustáriz. 1811. Diciembre 7: San Gil (fundada por Leonardo Currea de Betancur en 1688), aprobó su anexión a Cundinamarca, rechazó el gobierno de Lorenzo Plata en El Socorro, al cual acusó de querer asesinar a sus diputados; Respetó la orden de Cundinamarca para eliminar el estanco del tabaco, pero ordenó que permaneciera el de aguardiente. ( Rodrigo Llano Isaza, Miembro Correspondiente de la Real Academia de Historia de España). En 1810. Diciembre 7: La Junta provincial de Neiva produjo un bando declarando la religiosidad de sus habitantes y su apego a la religión católica. 1814. Diciembre 7: Bolívar salió de Chía y acampó en Techo, traía como preso a un español de apellido Lorite, a quien hizo fusilar porque el español hablaba dormido, ordenando en sueños a sus soldados,...pásenlo,...pásenlo...”

