Mi psiquiatra, el ‘Doc Z’, se hallaba ese día alborozado. Los resultados que él obtuvo para vencer mi timidez y conquistar a una mujer, lo llevaron a confesar que él era extremadamente inseguro en la relación con ellas, y que lo que me había enseñado era simplemente teoría o sacado de su imaginación. De pronto tomó su saco del perchero y propuso que nos fuéramos a una función del circo de los ‘Hermanos Ultrajados’. Anunciaban a una domadora de tigres: ‘Adamante y sus siete jaguares’. Me muero por sentir el chasquido de su látigo, me dijo. Al llegar al lugar donde se levantaban las carpas del circo, un olor a estiércol de fieras nos golpeó en la nariz. Vi que el psiquiatra aspiraba la fetidez con gozo indescriptible. Pagó los ‘tickets’ para la primera fila, tan presuroso que no me permitió advertirle el peligro de los jaguares. O que el látigo de Adamante, mal calculado, nos azotaría las espaldas. Reí tanto con los números de los payasos que noté al ‘Doctor Z’ fastidiado conmigo. Por fin, ‘Adamante y sus siete jaguares’, gritó el Spikers. El ‘Doc Z’ saltó de la silla y aulló como solamente oí a Tarzán en las películas. ‘Adamante’ vestía una trusa que resaltaba los pechos volcanes, sus brazos nudosos de atleta, sus nalgas inverosímiles y sus piernas peludas como barbas de náufrago. Mostró unos dientes blancos, filosos y perfectos.

Los caninos eran agudos. Parecían crecer en la medida en que el ‘Doctor Z’ seguía aullando y ella parada frente a nosotros, con las piernas en compás abierto. Y fueron las fantasías de ‘Adamante’. Medir o soñar el mástil del ‘Doctor Z’, que sostendría la carpa, o revoloteando colgado de un trapecio mientras los tigres le hacían coro esperando cayera en la jaula poniendo fin a tanta vigilia. Z, saltó a una motocicleta que giraba al equilibrio en una rueda, en la que también ‘Adamante’ se acaballó. “Síguenos”, gritó el ‘Doctor Z’. Psicofonías. ...voces que no son de nadie. En medio de la algarabía del público salté a otra motocicleta del espectáculo. La manejaba una diminuta vietnamita. Alcáncelos, le indiqué. A toda velocidad le oí decir: “God save the king”.