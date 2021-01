“Miremos al Norte” ... dijo Marco Fidel Suarez, siendo presidente de Colombia, refiriéndose a los EE.UU. a principios del Siglo XX. Tenía razón. Era el país de mayor desarrollo en el mundo. Su democracia se decía perfecta, derivada de una constitución breve y sabia, ejemplo para el mundo desde su promulgación en 1776.

Hoy algo ha sucedido en los EE.UU., que como lo decía en estos dias el editorial de Vanguardia, ... “rasgó y provocó un enfrentamiento sin precedentes en la historia moderna de ese país”.

Pero acusar al Presidente Trump como causante de los hechos violentos, es desconocer la historia. La Constitución Norteamericana tiene raíces calvinistas. Llegaron a América pensando en la creación de un “Nuevo Paraíso” en el que sus rígidas normas religiosas fueran la guía moral de una “Nación”. La moral es “ontológica” un paso previo a la normatividad, un paso al orden discursivo, el cómo debemos comportarnos frente a los otros. Por eso EE.UU. es el primer país en el mundo en establecer una Constitución (princios liberales), una guía de vida, una ética, que a la vez es una guía moral.

Siguiendo esa conducta moral, que la mayoría no quería: ...la legalización del aborto, la legalización de la droga, el casamiento entre parejas del mismo sexo, en fin otras, conducen al hombre a caminar sin rumbo. El mundo moderno quiere encajar en la ley esos conceptos como conquistas de la humanidad, y crearon el caos. No fue entonces el Presidente Trump.

No pretendo colocarme del lado de Trump ni de quienes atacaron impunemente el parlamento, sino explicar el porqué se genera la violencia. Se pretendían violar principios morales muy arraigados, que van más allá y se colocan en la antesala de la norma. Es el caso de las leyes “mahometanas”, un credo que casi hace presencia en la norma, de ahí la violencia que se desata en los paises árabes.

Alguien decía .... que cuando más vuelvo la vista atrás, más veo el pasado en el presente. Pizarro el conquistador analfabeta, fue quien trajo los libros del Quijote a América. Hoy me atrevo a decir que si alguien propusiera en una campaña política que en la ley se prohibirá la lectura de los libros del Quijote, de pronto crearía manifestacines violentas como las que se crearon en los EE.UU., por tocar leyes que pueden considerarse como morales. Quizas extravagante mi ejemplo, pero son sellos morales de los pueblos que se vuelven intocables. Por eso no creo prospere el “globalismo”, con la aparición de los celulares, escritores y lectores están más unidos. Se ha creado la polémica popular. Miles de escritos giran por todo el mundo y cada uno tiene una opinión y no es la opiniòn del señor Trump.