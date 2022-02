“A su ruina han contribuido todos los temblores de la tierra y a la destrucción todos los espíritus que barrena, roen, horadan y humedecen. El odio a los hombres cuesta caro en la actualidad.” Nietzsche.

Las estadísticas señalan hasta el día de hoy como ganador de la contienda electoral para la presidencia al candidato Petro. Sin embargo, un alto porcentaje de electores están por definirse y como es de suponer pasarán a engrosar las filas de Rodolfo, quien aparece como segundo en las encuestas. No son cábalas alegres, es la sensatez que ha acompañado a los colombianos cuando la Patria ha estado en peligro. Lo mismo sucederá con quienes acompañan a candidatos que no tienen la más mínima posibilidad de disputar la presidencia. Sus guarismos son cada vez tan flacos, como gordas son las metidas de pata y las contradicciones de Petro. No traigamos a cuento el pasado aterrador como militante y cerebro (un poco a la sombra) de Petro en la responsabilidad de la barbarie del Palacio de Justicia. Se hallaba mimetizado en la cárcel en Bogotá. Ni tampoco los episodios alcohólicos en varios sitios del país que son el desahogo por presentir su derrota. Hablemos del caos que sucedería en el país el anuncio de Petro de suspender la urgente necesidad de la exploración petrolera en el país. Según los expertos traería el alza inmediata de la gasolina, por acaparamiento y suspensión lógica de la oferta de los paises productores de combustible. Colombia no tiene movilidad de carga a puerto ni a distancias cortas sino en camiones. El tren que puede ser una solución, no ha nacido. Tal suspensión de exploración también agravaría la actual modalidad del transporte en moto tanto de pasajeros como de encomiendas. Hoy ese servicio rápido y económico que se hace en el país supera el 40% frente al transporte formal. El transporte en moto, y el oficio de domiciliarios suspendidos, haría estallar el orden público. Petro es un anarquista total. No se retractará de la no exploración petrolera, es un pilar de su proyecto de gobierno. Algo parecido sucederá con las expropiaciones que anuncia de las formas de producción industriales y agrícolas. Habla de expropiar el millón de hectáreas destinadas a la producción de aceite de palma. Se necesita ser un inepto, ignorante, estólido, cenutrio, o bruto, para decir semejante burrada. Si se suspende la producción de aceite de palma, entrarían al país los aceites de soya, ajonjolí, girasol, colsa, etc., que se producen en EE.UU. y Europa, con la constante del precio del dólar en ascenso. Además paralizaría la mezcla de este aceite para la mitigación de los efectos contaminantes del ACPM. Y la locura que significa la pérdida de más de 4 millones de empleos directos e indirectos que genera la palmicultura.