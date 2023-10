No me refiero en este artículo a la novela extraordinaria del cubano Leonardo Padura. Sino al candidato al concejo de Bucaramanga, Carlos Eduardo Remolina # 19 - partido Salvación Nacional. Quien sin timidez, en los vídeos muestra su amor por los perros. El perro, el más fiel amigo del hombre en todos los tiempos. Quien ama los perros tiene también sentimientos de lealtad y constancia. Una garantía para estas épocas en que se define la política como el “arte de la traición”. El perro oye sin contar lo que sabe, no miente. Tiene un exceso de memoria y eso hace que sus dueños sean memoriosos y gratos. Ese sentido de gratitud que la mayoría de los políticos olvidan. Después de la elección, todo es leyenda. Se dice que cuando los españoles llegaron a América encontraron perros que no tenían pelo ni ladraban. El perro es una duplicación del amo. Los indígenas no tenían barba, los perros tampoco y eran silenciosos, no ladraban para éxito en la cacería de la selva. No se necesita tener un arca de “siete llaves” el perro duerme pero oye en el sueño. Y enseña a su dueño que puede dormir profundo porque él está ahí a la escucha. El amo le enseña al perro, pero el amo termina aprendiendo más del perro. Ver en la oscuridad por ejemplo. Y en la política sí que hay días de oscuridad. El perro le identifica los verdaderos amigos al amo batiéndoles la cola, o ladrando a los que no lo son. Muerden a los espías y a los falsos.

¿De quién es hijo este hombre que ama los perros? Del ingeniero Eduardo Remolina Ordóñez, el mejor Alcalde de Bucaramanga de todos los tiempos. Gerente y fundador de empresas, el bumangués que madrugaba, hablaba recio y con respeto. “De tal palo tal astilla”.

A Carlos Eduardo Remolina y al Alcalde Jaime Andrés Beltrán, no les va a ser fácil recomponer este desdichado gobierno anterior. Cuentas de tesorería en cero, obras públicas en ruinas, platas echadas a la basura, delincuentes. Hay olor fétido en la ciudad desde hace varias administraciones.

Estas elecciones tienen un sagrado deber de ganarle a la izquierda petrista en todo el país. Pregunto al “clarividente” Petro, ¿por qué no se atrevió a decir en China, lo que dijo aquí? “...que al pobre hay que dejarlo pobre porque si sube a la clase media comienza a votar por la derecha”

Cada 100 años Octubre es un mes en donde todo cambia. Ojalá todo cambie para bien.