En Colombia son pocos los que quieren vivir y gozar, la mayoría quieren gobernar. Este es un país de gobernantes sin que quieran serlo en serio. Simplemente destruir. Y destruir no solamente es acabar con lo que está hecho, sino criticar sin reflexión. Hay que saber que no existen hechos sino interpretaciones. Interpretar quiere decir, que podemos estar por fuera de la verdad. Y que por esas interpretaciones nos quitan la vida. No pretendo ser filósofo. La filosofía me aburre y me enreda, y mi gran pasión es narrar hechos. Walter Benjamín, el poeta de las botas siempre embarradas y la gran cartera repleta de papeles inútiles decía que “... aconsejar es alguien que tiene consejo para alguien que escucha”. ¿Hoy alguien escucha? ¿En estos tiempos en donde el sistema tecnológico impide pensar? Todos corremos tras un ídolo que es la velocidad. Contestamos con emoticones, figuras, ... ja, ja, ja. Ya no nos sirve el celular que tenemos, porque es muy lento, la tableta es de pocas “gigas” y hay que tirarla. La novedad no tiene nada de nuevo, es lo viejo que se repite. Los egipcios escribían en las pirámides con figuras e íconos. Los aztecas “smileys” símbolos. Un axioma que venimos repitiendo, sin saber que los únicos que lo saben todo, son los amorosos. Que debajo de las sábanas se ríen de los que saben todo. Jaime Sabines, ríe, él sabe que los amorosos siempre se están yendo hacia alguna parte. A la eternidad. No es que no crea o no espere una vida futura. El tema sobre la inmortalidad, es un tema de políticos que saltan de partido en partido cuando piensan en que pueden caer en el olvido. O de señoras a quienes se le acabó el hilo de tejer. No sé quién lo dijo, pero “...todos los que no esperan una vida futura, están muertos en ésta”. Saber que al terminar esta, sigue otra. Uno de los personajes más emblemáticos de la literatura y la ciencia del mundo del siglo XIX. Goeth, dice “...lo que no quisiera yo es encontrarme allí con gente que hubiese creído en ella. Me vería rodeado de gentes piadosas diciéndome: ¿No se lo habíamos dicho? ¿No teníamos razón? Qué fastidio. En el más allá, en el infierno o en el paraíso, habrá gentes como Petro, todavía oloroso a la chamusquina del palacio y Bolívar el de “sin glándulas mamarias no hay paraíso”, empeñados en su eterna oposición, en su constante censura. Criticando las once mil vírgenes, porque lo son, o porque no lo son. Con don “Sata”conspirando. Toda oposición lleva a lo negativo y lo negativo no es nada,... les dirá San Pedro, que negó por tres veces a Jesús.