Yuval Harari, predice la muerte del periódico escrito. Yo no creo. Hablo de los de papel y tinta. Hoy sabemos cuántos somos los viejos por la vacunación contra el COVID. Los mayores de 70 años, el 60% de los habitantes del planeta. Somos un número comparable a los perros y los gatos. Con la cibernética de manera desdeñosa se desestimuló la “tirada” de los diarios en papel y tinta. La redujeron en un 80% y más, porque los que anunciaban en ellos consideraron que “pautar” era un anacronismo, parecía viejo y en desuso. Hoy los que creyeron en una catástrofe editorial, están repensándolo. Los grandes diarios del mundo, el New York Times, The Independent, Le Monde, Sudedutsche Zeitung... etcétera, ven cada día aumentar la venta en físico. La razón estaba muy cerca de las narices pero no se veía. Es que por cien y más años, todos los días a la madrugada, la noticia fresca, el olor a tinta y el aroma del papel de árboles, “pesan como una montaña”. Para algunos como yo, el diario impreso es infaltable. La noticia virtual y al instante se hace oportuna pero no cala y es dudosa. Alguien decía que “...con la virtualidad el aire está lleno de gritos, pero la costumbre de los gritos ensordece”. La noticia escrita y comentada se ve y se oye verdaderamente convincente. No es la columna de opinión. Es que en la noticia debe haber algo de fondo literario e histórico, que las universidades forjando periodistas descuidaron. Benjamín Franklin, inventor e innovador, trabajó en EU en los correos, de propiedad de los Ingleses. Descubrió que la distribución del correo al instante era lo más efectivo del negocio, y la noticia escrita era la creíble. Cuando Franklin fue dueño de periódicos entendió que el éxito estaba en “madrugar”. El periódico debería llegar de madrugada con la noticia en caliente. Además, los viejos que somos el 60% de los habitantes no dormimos mucho. Vuelvo a Franklin. Cuando su “diario” el Pensilvanischer Staatbote, publicó el 5 de julio él Acta de Independencia, el país se estremeció. Aprendió la constitución, y fue para los Norteamericanos un pasaje de la Biblia. Franklin también mordió el polvo. Fundó un periódico en alemán el Pensilvania Dutche, diario pacifista y conciliador. Al poco tiempo tuvo que cerrarlo. De ahí entendió que un diario es un grito (que no aturde). Un libro permanente y una palabra múltiple. Que al otro día muere. Pero muerto permanece. Las hemerotecas, con la virtualidad son una historia permanente. Vale aquí recordar lo que dijo Kafka de los libros, (aplicarlo en el periodismo), “... debemos leer libros que nos muerdan y nos arañen”.