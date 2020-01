Al doctor Z nunca lo pudimos alcanzar. Se nos perdió zigzagueando en el endemoniado tráfico de la autopista. Aquel saltó el sardinel y comenzó a avanzar en contravía. El chirrido de las frenadas de los autos que lo esquivaban se oían a lo lejos. La pequeña vietnamita orilló la motocicleta, y se tendió rendida bocarriba sobre el césped. Me acosté a su lado mirando las estrellas y escuchándole una “monserga” en un idioma que acompañaba con frenéticos pataleos al aire hasta que nos quedamos dormidos. –Qué hacen ahí-, preguntó un agente de policía que nos alumbraba la cara con una potente linterna. -Casando ovnis-, le dije. El capítulo de la “pequeña vietnamita” es otro. Por ahora continúo con el doctor Z. Una pesadilla. Me lo imaginé destripado en el pavimento, lo busqué en hospitales, funerarias, inspecciones de policía, nada. Al tercer día recibí una llamada de él. –Venga a mi consultorio, lo espero, es asunto de vida o muerte-. Lo encontré tendido en el canapé de consultas. Me indicó que me sentara en el lugar que siempre ocupaba él. Su escaso pelo en la cabeza de calabaza lo tenía revuelto y la cara cruzada de moretones que supuse de latigazos. Comenzó relatando que llegaron en la oscuridad con Adamante a su casa de campo que abandonó hace años desde que guerrilleross lo maniataron para obligarle una consulta psiquiátrica. Su jefe enloqueció dando muerte a su estado mayor. El motivo, saludaron con la mano derecha y debía ser con la izquierda. -El asunto se resuelve conque ustedes lo maten, es asunto de metafísica-, les dije, y aquellos salieron a la carrera, sin que supiera después nada. La puerta de acceso chirrió al abrirla y unos gatos corrieron al escape que a Adamante le provocó una súbita alteración de rabia. Mientras relataba su animadversión a los felinos y la muerte de su amante atacado por un tigre a la orilla de un río mientras dormian después de un sancocho de bagre y malanga, me ató las manos colgándome a la viga del techo. Usted es un maldito tigre, me decía.. Me desnudó a latigazos. Ruja, ruja, maldito tigre, gritaba ella. Me di cuenta entonces que el relato perfecto es inagotable. Ahora el Doctor Z rugió y me envío una dentellada que poco faltó para que destrozara los dedos.