Ignacio Pérez Cadena, el primer navegante a vela en el embalse de Topocoro, cierto o no, es uno de los grandes entusiastas de la defensa de las cuatro mil hectáreas de embalse que generan energía eléctrica al país. Me envía al Wp fotografías de varias capturas de peces de muestra, (sin comerse ninguno, los regresa al agua) El Pavón o Tucunaré del Orinoco, adaptado al nuevo hábitat de la represa. Muestra en la fotografía ejemplares de varias características, unos con llamativas franjas y colores y otros de color plateado intenso, de un peso promedio de 30 libras. Su carne es parecida a la del salmón y sin espinas molestas. También fueron sembradas otras especies, bagres, doradas, picudas, en fin toda una variedad ictiológica que enriquecerá la pesquería deportiva y de subsistencia en la zona. Pero de aquí a que haya un gran desarrollo reproductivo tiene que pasar un buen tiempo. La vigilancia de las autoridades debe ser severa, impidiendo la pesca hasta que el repoblamiento sea suficiente para que esas especies no desaparezcan. La labor pedagógica con los pescadores de la zona, es importantísima, que sean ellos los verdaderos guardianes del embalse. Todavía no se puede cuantificar el inmenso volumen turístico a futuro que a los habitantes de la zona le puede generar buenos ingresos.

Me explica Ignacio Pérez, que los huevos del Tucunaré hembra se pegarán a las patas de las garzas y otras aves acuáticas y aparecerán en otras zonas multiplicándose por quebradas y afluentes del embalse. Existe un peligro. El río Chicamocha y el río Suarez, vienen desde Boyacá con alta contaminación que impediría el desarrollo de estas especies. Y se hace necesario PETARES en esos ríos, de lo contrario Topocoro perdería su belleza y encanto ictiológico. Nos preocupa que los “ecologistas de cafetería” lancen el incienso de sacristanes y afirmen, que el Tucunaré, se come los “guarazapos”, los “comelones”, los “choques” y otras especies nativas repletas de espinas.

La vía de acceso a la zona tiene coluviones que en los inviernos amenazan a los habitantes de la zona y al turismo. ¿Qué hacer? Primero que todo destapar los derrumbes oportunamente. Al futuro. Un reconocido ingeniero forestal recomienda la siembra de Eucalipto Rojo en una franja de 100 metros en el tramo de coluviones. Su raíz pivotante que alcanza la altura del tallo del árbol, sostiene las areniscas que se saturan de agua y pierden el soporte. Es además de rápido crecimiento y resistente veranos. Corolario para Petro que sueña con expropiar las tierras del embalse, que gane la Cabal y el Tucunaré.