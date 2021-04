Uno de los asentamientos “milagro” que surgieron a orillas del Río Magdalena fue Puerto Wilches. A finales de siglo XIX se construía la estación del tren y donde pudieran recalar los barcos que hacían el recorrido por el río, recibo y entrega de pasajeros y carga. Poco apoco surgieron casas al arribo de las construcciones del ferrocarril y una población febril en busca de trabajo. Hoy Puerto Wilches sobrepasa los 60 mil habitantes, que se dedican al comercio, pesca y a prestar su mano de obra a las empresas palmeras que hicieron de esa zona, antes dedicada a la ganadería extensiva, una zona agrícola de gran progreso. Cinco plantas extractoras sobrepasan las 30 mil hectáreas sembradas que proveen de aceite comestible al país y contribuyen a la mezcla de ACPM en alianza con Ecopetrol.

Hoy competir desde el interior con los aceiteros de la Costa Atlántica, y con el contrabando de aceite proveniente del Ecuador y de otros lugares del planeta, hace que la economía de los palmicultores vaya por un camino de dificultades.

Los costos de producción en el interior son superiores. El transporte hacia los puertos hace que ese aceite no pueda competir. Se hace necesario bajar los costos de producción para equilibrar la ventaja de la palmicultura de la Costa por ubicación y otras “arandelas” que no se previeron en el “acuerdo palmero”. Viendo el auge de la Energía Fotovoltaica (Energia Solar) los palmicultores suscribieron contratos con compañías dedicadas a esa tecnología (E. l. WanennergyColombi SAS. La Manguita y otras. Han pasado varios años y el UPM no ha aprobado licencias para que se construya el parque solar más grande de Colombia (cerca de 300 hectáreas), con lo que se rebajaría ostensiblemente los costos de energía en la producción de aceite y generaría más de 300 empleos permanentes. Mientras tanto, el UPM ha aprobado mini parques a Ecopetrol de menos de 5 hectáreas en otras zonas del país, como si se quisiera castigar a una zona que desde el primer momento entró en La Paz y el desarrollo económico de Colombia.

No se ve gestión con la representación política (Senado y Cámara) que tenemos ante el Gobierno Nacional. Unos han vendido sus curules otros son bastante nombrados en investigaciones por delitos. Y los gremios (Cámara de Comercio) enfrascado en disputas por una gerencia. Total no nos queda sino el Gobernador Aguilar quien ha demostrado diligencia en atender el clamor de los santandereanos en estos momentos de pandemia y desesperanza. Es un llamado directo al Presidente Duque, y al Gobernador Aguilar para que se apersonen de este tema hoy en manos del caramelo de los burócratas.