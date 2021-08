“...Creo que lo divino consiste en no necesitar de nada. Quien menos necesita está más cerca de lo divino” (Sócrates). Tobías compró una lejanía. Una tierra que soñó desde siempre. Árboles, una quebrada que corría partiendo la finca, y atardeceres de fuego en el firmamento. Se jubiló después de muchos años sumergido en la oscura habitación de una gran empresa. El cultivo de mojarras lo llenó de pasión, pero una tarde observó que el caudal de la quebrada disminuía dramáticamente. Los peces saltaban en la corriente tratando de soportar la falta de oxígeno. Recorrió el lecho de la quebrada y encontró que en la finca vecina habían instalado una fábrica de ladrillos en donde bombeaban el agua con sal marina a los toletes de barro y les daba un color blanquecino. Nadie trabajaba en la fábrica aquel día. Una bella mujer desnuda se lanzaba a la piscina una y otra vez desde el pequeño trampolín. Tobías ubicado detrás de árboles la observaba embelesado hasta que una voz a su espalda le dijo - Es mi hija, Ud está cometiendo el más horrible pecado de lascivia- Acompáñeme a la Sala de Justicia. Aquel hombre de barba blanca penetró después de conducir por el entramado de vehículos a la plazoleta de la Justicia. Tobías lo siguió sin que nadie osara preguntar su destino. Entraron a una gran oficina en la que un grupo de hombres de barbas también largas y blancas soltaron risotadas apenas los vieron. -Este dice -señalándolo, con el dedo-, que es el dios único y verdadero. Las risotadas se escucharon más sonoras. No los podemos atender en este momento, salimos a condecorar a la Doctora Niña Rateau, científica, que ha logrado, con la Campana de Gauss el aislamiento de vándalos para el “acabose” del transporte público. ¿Qué había ocurrido? En plena clase, se desnudó delante de sus “alumnos vándalos” que se preparaban para el incendio del transporte público. Abismados con su osadía, no creían lo que veían. Piernas delgadas, senos caídos y al fondo una cueva enmarañada de resortes púbicos. Comenzó la exposición de la Campana de Gauss, mostró con sus barras la inutilidad de la acción, un búmeran que los haría recorrer kilómetros para llegar a la Universidad. Un murmullo se escuchó y luego aplausos. Tobías y el dios único y verdadero salieron a la calle. Tobías le dijo de pronto. ....excúseme señor dios único, por haberme detenido a ver a su hija en la piscina. Dios único y verdadero lo miró sin responderle nada. Tobías continuó: ...la vida está llena de casualidades y eso la llena de encantos. El erotismo no puede vivir sino entre las sombras, y quizás el erotismo es eso, sombras. Tobías vio que dios único y verdadero, no quería hablar del tema y le propuso hablar con un amigo mecánico llamado Sócrates. (continuará)