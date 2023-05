Después de numerosos destinos, políticos, constituciones, y guerras, esta tierra bendecida por dos mares, montañas, ríos y razas variopintas, logró que se llamase Colombia. Algo parecido al parto de un bebé. ¿Qué nombre colocarle? En el camino de la vida no se sabe si va a ser hombre o mujer. La familia entra en guerra. Llega la paz y acuerdan un híbrido, bautizarlo “José Asunción”. Listo. Así nació Colombia, es decir, una culebra. Se supone femenino, el animal más astuto y temido. A la vez bello y repulsivo, no importa el género. ¿Será por eso que uno de los hombres más ricos del mundo es colombiano? Va aquí una historia no muy lejana de una serpiente colombiana. Me cuenta Lelio Rodríguez una historia recogida de otro amigo, Rodrigo Llano, que el filántropo del siglo pasado Alejandro Ángel, importaba de Europa imágenes de santos. En su filantropía inundó con ellos las iglesias de toda Antioquia. Las imágenes son huecas, pues se elaboran de un molde al que se le vierte yeso cogiendo forma. A cada imagen hueca que importaba la “taqueaba” de billetes de restringida circulación. Así se convirtió en el hombre más rico del país. Una culebra para hacer plata.

El ingenio para sacar hoy en día la coca parece incontrolable. Si se exportan vacas, la coca va en la panza. Un pato migratorio cazado en E.U. iba repleto de coca, fortuna del cazador.

Veamos ahora lo que pasa en Colombia con los bonos de Carbono. La ciencia económica del mundo pensó motivar a la humanidad para que ganando dinero se disminuyera la contaminación. En Colombia un paso adelante y otro atrás. Los pequeños palmicultores, a quienes el PC (pudrición de cogollo) les arrasó los cultivos, no pudieron obtener créditos para reiniciar siembras. Sus fincas se en rastrojaron y salieron “arboledas”. Se pensó entonces en los bonos de carbono, pues esas arboledas producen oxígeno y capturan gas carbónico, era la solución a la derrota. Todo ha sido una ilusión. La falta de claridad para poder comprar y vender los bonos de Carbono terminó en un enredo de “científicos”. No se puede hacer nada con esa tierra, que se convirtió en “bosque” y que captura CO2. Y los impuestos prediales corren al galope. Azuzados por “líderes” los invasores talan y queman el bosque y venden la leña, en eso se convirtió el campo colombiano y los bonos. Leña, miseria y hambre. Entre tanto sigue la discusión entre “científicos” sobre los bonos. ¿Dónde se venden o se compran los benditos bonos de Carbono?

Las brujas si lo saben, los bonos los pagan las grandes empresas del mundo que contaminan. Lo que se sospecha del estudio es cómo los broker terminan robándose la plata de los bonos de carbono. Colombia y Sud África fueron los países que primero legislaron sobre los bonos de carbono. Pero somos también unos de los países más corruptos. ¿A dónde irá a parar este gran manicomio de inmoralidad en que se convirtió Colombia?

Para colmo de males, dicen que Petro piensa enviar un batallón de soldados a Rusia.