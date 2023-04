Título esta columna con las palabras dichas por el Fiscal de Puerto Wilches, Abogado Julián Duarte, ante el reclamo de una señora palmicultora Elena Archila, cuando formulaba el denuncio por el robo de un cargamento de fertilizantes. Conociéndose el delincuente pasan los días sin resultados. Seguramente el fiscal ignora, que esa que el llama “Elite”... la palmicultura, apareció como salvadora de cientos de familias hambrientas y desesperanzadas, cuando los trenes dejaron de trepidar con sus fierros en la estación de Puerto Wilches. Y los barcos de Rio Magdalena sin pasajeros y carga dejaron de recalar en los muelles. Fue entonces que apareció la palma, ya hace mas de 70 años, como salvadora de esa tierra bullanguera y trabajadora. Nueve extractoras de aceite de palma procesan miles de toneladas de cultivos distribuidos en los Municipios de Pto Wilches, Sabana de Torres, Pto Parra San Pablo, Aguachica, Betulia Barrancabermeja. Esa “elite” de gente generadora de riqueza y trabajo, hoy se ve maltratada por una justicia que no opera. El Fiscal de Pto Wuilches Julián Duarte, todavía se cree y sueña liderando con verborrea idealista y marxistoide, alguna célula de estudiante en su universidad. ¿Es un fanático politico? ¿O es un abominable corrupto que recibe sobres por debajo de la mesa? No lo digo yo, lo dice él mismo ... “uds los palmicultores son una elite”. Lo dicen tambien las denuncias quizás engavetadas, sin resultados. Varios campesinos de la zona, propietarios de una vaca, un búfalo, o un novillo, han formulado denuncio por robo de sus ganados. Ninguna orden de captura. Luis Eduardo Cruz Diaz con cc. 91320647 denuncia a Yolanda Pava y su concubino Yeison Agames por abigeato, y a quienes les encontraron en los congeladores de su casa la carne de las denuncias. Y no pasa nada. Ahora, para mayores males de la zona, aparecen invasores de tierras dirigidos por un seudo líder de negritudes, Erasmo Cañas, tierras destinadas a Parques Solares, por su cercanía a una gran subestación eléctrica, y por la luminosidad de la zona. Al invasor Eduardo Cañas, el Gobierno pasado le adjudicó una finca para sus liderados y la vendió esfumándose el dinero. El actual dirigente de las Negritudes Pedro Carballino lo denunció y no pasa nada. ¿Y de los robos de fruto de palma qué? Pero los denuncios por calumnia contra el escritor Sergio Rangel Arenas autor del libro “A paso de Yuma”, van a toda marcha acelerados por memoriales del abogado Daniel Chacón quien anidó alli al servicio de los ladrones. La gente de bien acorralada por el hampa. Como en Fuente Ovejuna, ... todos a una.