Siempre que escribo del pasado me imagino caminando sobre escombros. Los 100 años de Vanguardia. Sus propietarios me dieron el privilegio de escribir en libertad. Lo que recuerdo. Y como mi nostalgia no llega a que se me broten las lágrimas por la dulzura de la kola Hipinto ni la mogolla Trillos, entonces me siento en el pupitre del salón de clase del colegio de las señoritas Sarmiento Velázquez, en el año tal vez de 1953. Alejandro Galvis Ramírez, hijo del propietario del periódico Vanguardia Liberal, fue mi compañero. Los Camargo, los Espinosa, los Calderón, también lo eran. Pero Alejandro Galvis Ramírez fue el admirado y preferido de todos. Llegaba con la noticia de lo que le sucedería al día siguiente a Tarzán, el “hombre mono”, en su viaje, pendido de lianas de los árboles, en lucha contra el hombre blanco esclavista y depredador en las selvas africanas. Noticia anticipada que podía tener el hijo de dueño del periódico, al vagar libremente entre las máquinas de impresión. Se editaban las tiras cómicas “El Fantasma”, “Brick Braford”, “Mandrake el mago”, etcétera. Al frente tengo el gran reloj que daba la hora de salida del Colegio. Desde entonces se ha detenido. Hemos partido a la carrera. Y yo subo a la camioneta de mi padre que me espera rumbo a la Finca de Malpaso. El retén de siempre a la salida de la ciudad. Policias “chulavitas” de uniformes desteñidos y gorras ladeadas, ordenan a los pasajeros, colocarse brazos en alto contra una pared. Dentro de esos está mi padre. Camina con torpeza y temor como para un fusilamiento. Pasajeros que bajan de un bus se ofrecen un cigarrillo, camaradería de todos ante el miedo y la muerte. Imágenes que perduran en los sueños. Días después la noticia del chasquido de un proyectil tirado a la distancia que no da en la humanidad del Doctor Alejandro Galvis Galvis. Hubo desde siempre un sudor de lucha, miedos, bombas, y alegrías. Hoy una mujer, Diana Giraldo Mesa, es la directora del periódico. Miles de recuerdos quedan por fuera del saco que he escogido para los escombros en que se convierte el ayer. Pero aquí estamos.