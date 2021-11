¿Por qué lees esos libros tan viejos, abuelo? Me preguntó mi nieto Andrés Felipe Peralta Rangel, un profesional de la economía, a quien la modernidad y la cibernética lo impulsa como le sucede a todo el mundo de la “complejidad” siglo XXI. -En los libros viejos o “venerables” de la literatura griega y latina está la sabiduría. Este que estoy leyendo se llama “Memorables recuerdos de Sócrates”, escrito por Jenofonte. Cuenta que un día encontró Sócrates al joven Jenofonte, en una calle estrecha de Atenas y cerrándole el paso le preguntó: -¿cuál es el camino que lleva al mercado? Y habiéndoselo señalado, Sócrates, quien iba para otra parte, y quería era entablar conversación, le preguntó a la vez: “¿Cuál es el camino que lleva a la virtud?”. Y ante el desconcierto de Jenofonte, le dijo la palabra que lo haría condiscípulo de por vida. “Sígueme, que yo te lo enseñaré”.

En este libro, Jenofonte relata, de manera sabia, (año 470 a. C. ) el tema de la forestación, tema que hoy siglo XXI, preocupa, pues una posible catástrofe ensombrece al mundo de hoy con la posibilidad de su destrucción total, si no sembramos árboles que capturen el fantasma de CO2.

Mi nieto se admira que en el año 470 a. C. el hombre estuviese preocupado por la siembra de árboles. Le digo, no solamente por la siembra de árboles, sino por una agricultura eficiente base de una economía próspera para el bienestar de la humanidad de esa época. La historia se repite, quizás con diferentes afanes, pero todo es una perpetua repetición. En el capítulo XIX de este libro, Jenofonte trae a cuento un diálogo entre Iscómaco y Sócrates, en donde el primero le da instrucciones a Sócrates, sobre cómo sembrar un árbol. ¿En cuál de estos terrenos haría más profundo el hoyo, en el suelo húmedo o en el seco? Pregunta Sócrates. ¿Quién lo duda? Responde. En el seco. Si cavo demasiado en el húmedo encontraré agua que impide el prendimiento. Iscómaco también dialoga con Sócrates sobre el hoyo profundo lleno de tierra y materia orgánica, que le permita el crecimiento y le proteja tanto de los excesos del sol como de la infertilidad del suelo. A mi nieto le comento que estos capítulos sobre la economía y agricultura son aplicables a los “clúster”, las cooperativas agrarias y agricultura de precisión de hoy. El hoy candidato Petro dice sobre el problema agrario tantas barbaridades (expropiaciones o compras de tierras), como se hizo en otras épocas de estruendosos fracasos (Incora), que no es asunto de risa, sino de espanto, pues crearía una hambruna y catástrofe sin comparación alguna en la historia del mundo.